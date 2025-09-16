Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del martes 16 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 16 y madrugada del 17 de septiembre 2025



Continúa el ingreso de aire húmedo del sudeste con nubosidad alta sobre la madrugada y ascenso de la presión. Vientos moderados hacia la costa. Aire húmedo con baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 16 y madrugada del 17 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 16 y madrugada del 17 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 16 y madrugada del 17 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 16 y madrugada del 17 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 16 y madrugada del 17 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles a moderados del este sudeste.

: débiles a moderados del este sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 16 y madrugada del 17 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

