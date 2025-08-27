Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del miércoles 27 de agosto de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 27 y madrugada del 28 de agosto 2025

Vientos noreste con ingreso de aire cálido. Ráfagas moderadas a regulares hacia el este. Cielo mayormente despejado con nubosidad en altura hacia el amanecer. Baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 27 y madrugada del 28 de agosto 2025

Cielo : despejado a mayormente despejado.

: despejado a mayormente despejado. Presión : en leve descenso.

: en leve descenso. Vientos : débiles del este con grandes momentos de calma.

• Probabilidad de heladas: baja.

: débiles del este con grandes momentos de calma. • baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 27 y madrugada del 28 de agosto 2025

Cielo : despejado a mayormente despejado.

: despejado a mayormente despejado. Presión : en leve descenso.

: en leve descenso. Vientos : débiles del este con grandes momentos de calma.

• Probabilidad de heladas: baja

: débiles del este con grandes momentos de calma. • baja Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 27 y madrugada del 28 de agosto 2025

Cielo : despejado a mayormente despejado.

: despejado a mayormente despejado. Presión : Presión en leve descenso.

: Presión en leve descenso. Vientos : débiles del este con grandes momentos de calma.

• Probabilidad de heladas: baja.

: débiles del este con grandes momentos de calma. baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 27 y madrugada del 28 de agosto 2025

Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : moderados a regulares del norte.

• Probabilidad de heladas: baja

: moderados a regulares del norte. baja Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 27 y madrugada del 28 de agosto 2025

Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : moderados a regulares del norte.

: moderados a regulares del norte. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 27 y madrugada del 28 de agosto 2025

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : mayormente estable.

: mayormente estable. Vientos : moderados a regulares del norte.

: moderados a regulares del norte. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.