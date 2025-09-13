Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del sábado 13 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 12 y madrugada del 13 de septiembre 2025

Se mantiene el ingreso de aire del oeste sobre la madrugada con vientos moderados en disminución hacia el amanecer. Paulatino descenso de la temperatura con avance de la nubosidad sobre los valles. Hacia el este parcialmente nublado con probables enfriamientos hacia el amanecer.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 12 y madrugada del 13 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada.

: parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer.

: moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 12 y madrugada del 13 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada.

: parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer.

: moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.



Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 12 y madrugada del 13 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada.

: parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer.

: moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 12 y madrugada del 13 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada.

: parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer.

: moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.



Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 12 y madrugada del 13 de septiembre 2025

Cielo : despejado a parcialmente nublado sobre la madrugada.

: despejado a parcialmente nublado sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer.

: moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC.



Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 12 y madrugada del 13 de septiembre 2025

Cielo : despejado a parcialmente nublado sobre la madrugada.

: despejado a parcialmente nublado sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer.

: moderados a débiles del oeste-sudoeste, en calma hacia el amanecer. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC



*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.