Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del sábado 30 de agosto de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 30 y madrugada del 31 de agosto 2025

Se mantiene el ingreso de aire frío y húmedo del sudeste con altas presión atmosférica. Cielo mayormente cubierto con períodos de menor nubosidad hacia la salida del sol. Probables enfriamientos matinales, especialmente hacia el oeste.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 30 y madrugada del 31 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto, parcialmente nublado hacia el amanecer.

: mayormente cubierto, parcialmente nublado hacia el amanecer. Presión : estable sobre la madrugada.

: estable sobre la madrugada. Vientos : débiles.

: débiles. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 30 y madrugada del 31 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto, parcialmente nublado hacia el amanecer.

: mayormente cubierto, parcialmente nublado hacia el amanecer. Presión : estable sobre la madrugada.

: estable sobre la madrugada. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 30 y madrugada del 31 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto, parcialmente nublado hacia el amanecer.

: mayormente cubierto, parcialmente nublado hacia el amanecer. Presión : estable sobre la madrugada.

: estable sobre la madrugada. Vientos : débiles.

: débiles. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 30 y madrugada del 31 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en leve descenso.

: en leve descenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 30 y madrugada del 31 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en leve descenso.

: en leve descenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 30 y madrugada del 31 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en leve descenso.

: en leve descenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.