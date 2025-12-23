Hoy se define el Premio Rural de Navidad: cómo seguir el sorteo en vivo de la bomba Pivas

Este martes 23 de diciembre se realizará el sorteo del Premio Rural de Navidad, uno de los más esperados por los lectores del suplemento Rural. La definición será mediante un vivo de Instagram en la cuenta @rionegrocomar, a partir de las 14, donde se conocerá en el momento al ganador y a los dos suplentes.

Río Negro Rural sorteará una bomba Pivas MHS 230. Foto: gentileza Bombas Pivas.

Durante la transmisión en vivo se anunciarán los resultados oficiales del sorteo. Luego, el ganador y los suplentes serán contactados por el equipo del diario para coordinar la entrega del premio y los pasos administrativos.

El premio es una bomba Pivas MHS 230, un equipo de bombeo de alto rendimiento, reconocido por su versatilidad, fácil utilización y mantenimiento básico, especialmente pensado para sistemas de riego en el sector productivo.

El sorteo corresponde a los cupones publicados en el suplemento Rural y depositados hasta el 21 de diciembre en las urnas habilitadas en Río Negro y Neuquén.

BASES Y CONDICIONES DEL SORTEO

Para no perderte ningún detalle, seguí el vivo desde las 14 en @rionegrocomar y conocé quién se queda con esta verdadera bomba para el campo.