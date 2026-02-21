La cebolla del valle frente a un escenario desafiante: Brasil anticipa una buena cosecha y precios en baja

La producción de cebolla del Valle Inferior del Río Negro vuelve a mirar con atención lo que sucede al otro lado de la frontera. Brasil, principal mercado de destino de la cebolla argentina, atraviesa una campaña 2025/2026 con expectativas productivas favorables, lo que podría traducirse en una menor demanda externa, precios deprimidos y una ventana de exportación más acotada para los productores locales.

Según un informe técnico elaborado por Juan José Kehler, del INTA Valle Inferior, Brasil concentró en los últimos cinco años el 76 % de las exportaciones argentinas de cebolla y más del 90 % de las rionegrinas. Esta fuerte dependencia convierte a la evolución del circuito productivo brasileño en un factor determinante para los resultados económicos de la actividad en la región.

La oferta de Brasil está condicionada por el fenómeno climático El Niño/La Niña que afecta en volumen y calidad de la cebolla producida en el principal circuito productivo de Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná). La ocurrencia de las lluvias en estos estados afecta a los cultivos, principalmente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Dado que la fecha de siembra la cebolla del sur argentino es anterior (agosto/septiembre), la ocurrencia de estas potenciales pérdidas no coincide con la toma de decisiones de siembra en nuestra región, aunque si es posible obtener información sobre la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos.

Cosecha de cebollas en Valle Inferior.



Con respecto a esta temporada 2025/26, las expectativas de rendimiento en Brasil son buenas y no se esperan grandes alteraciones con respecto a rendimiento y producción de la temporada 2024/25. El clima, hasta el momento, no está afectando las labores de cosecha y no se espera que cambien las condiciones en el futuro inmediato.

En Santa Catarina, principal estado productor de Brasil, se espera una buena cosecha con previsión de una producción de más de 597 mil toneladas, en una superficie de 19,5 mil hectáreas con una productividad equivalente a más de 30,5 t/ha. En cuanto a los precios, se verifica una tendencia a la baja de los precios durante 2025 y no se espera que la tendencia cambie al menos durante la primera parte de 2026, ya que los stocks de la zona sur de Brasil se extenderían hasta mediados de abril/mayo de 2026, meses en los que se produce la principal “ventana” de exportación de Argentina y la región.

Cultivo en el Valle Inferior del río Negro



Para el Valle Inferior del Río Negro, este panorama refuerza la necesidad de extremar el análisis previo a la toma de decisiones productivas. La fecha de siembra de la cebolla en la región es anterior a los momentos críticos del clima en el sur de Brasil, lo que dificulta ajustar el área implantada en función de eventos que aún no ocurrieron. No obstante, contar con una herramienta que permita incorporar la posibilidad o no de que ocurran precipitaciones significativas en el sur de Brasil colaboraría con el ajuste del área implantada.

Cultivo de cebolla en Valle Inferior.



Especialistas señalan que integrar variables climáticas regionales e internacionales en la planificación permitiría amortiguar los riesgos de sobreproducción, contribuyendo a disminuir las pérdidas económicas y reduciendo los impactos ambientales asociados a excedentes no comercializables. En un sistema altamente dependiente de un único mercado externo, la información y la anticipación se vuelven tan estratégicas como la tecnología productiva.

Así, mientras Brasil se encamina a una buena campaña cebollera, el desafío para la producción argentina será adaptarse a un contexto menos favorable, diversificar estrategias comerciales y fortalecer la toma de decisiones basada en información técnica confiable. En un escenario de alta incertidumbre, la planificación y la diversificación son herramientas para lograr una mayor sostenibilidad en el Valle Inferior del río Negro.