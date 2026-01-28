La exportación de carne vacuna generó ingresos récord para Argentina en 2025

Las exportaciones argentinas de carne vacuna cerraron el último año con un desempeño histórico en términos de ingreso de divisas, aun en un contexto de menor volumen embarcado. De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, durante el período se exportaron 713.364 toneladas peso producto, que generaron un ingreso total de 3.884 millones de dólares, el nivel más alto registrado hasta el momento para el sector.

Si bien el volumen exportado mostró una caída interanual del 7,2%, la facturación creció un 28,5% respecto del año anterior, una combinación que evidencia una mejora sustancial en los valores de venta del producto argentino en los mercados internacionales. Este comportamiento confirma un cambio relevante en la ecuación exportadora, donde el precio logró compensar con creces la menor cantidad de toneladas embarcadas.

El valor promedio de la tonelada exportada se ubicó en USD 5.444, frente a los USD 3.931 registrados un año atrás, lo que representa una mejora interanual cercana al 39%. Se trata de uno de los niveles más elevados de los últimos años, comparable únicamente con los valores alcanzados durante 2022.

Este resultado se explica, en primer lugar, por un contexto internacional particularmente favorable. Los precios de la carne vacuna a nivel global atraviesan un escenario excepcional, impulsado por restricciones de oferta y una demanda sostenida en los principales mercados. El Índice de Precios de la Carne elaborado por la FAO muestra que, durante 2025, las cotizaciones promedio se ubicaron un 12% por encima de las del año previo, con subas significativas en países clave como Brasil, Australia y Estados Unidos.

Destinos que pagan mejores precios por tonelada



Sin embargo, el récord alcanzado por la Argentina no responde únicamente al contexto externo. A lo largo del último año, los exportadores nacionales avanzaron en estrategias comerciales orientadas a maximizar el valor de sus embarques, redireccionando ventas hacia destinos que ofrecen mejores precios por tonelada. De esta manera, el resultado final combina precios internacionales elevados con un cambio en el perfil exportador del país.

En este nuevo esquema, los mercados de mayor valor agregado ganaron protagonismo. Estados Unidos, la Unión Europea e Israel incrementaron su participación, mientras que China -principal destino en términos de volumen- redujo sus compras. Este reordenamiento permitió mejorar el promedio general de precios, aun manteniendo un alto nivel de exposición al mercado chino.

En el caso de China, las importaciones de carne argentina se contrajeron un 13% interanual, al pasar de 569 mil toneladas peso producto en 2024 a unas 498 mil toneladas en el último año. Como consecuencia, su participación en el total exportado descendió del 74% al 70%. El valor promedio de la tonelada enviada a ese destino se ubicó en torno a los USD 3.800, claramente por debajo del promedio general.

En contraposición, los destinos alternativos mostraron un crecimiento significativo. Las exportaciones hacia la Unión Europea aumentaron un 14%, Israel incrementó sus compras un 17% y Estados Unidos registró una suba interanual del 27%. Canadá, en tanto, mostró un crecimiento del 26%, partiendo desde volúmenes prácticamente marginales dos años atrás.

Europa: mercado estratégico para la carne argentina



El mercado europeo continúa siendo estratégico para la carne argentina, ya que concentra cortes de alto valor comercial, principalmente productos refrigerados y deshuesados. Durante el último año, la Unión Europea absorbió cerca del 50% de los embarques de este segmento, con precios que superaron ampliamente los registros previos. El valor promedio pagado por tonelada aumentó más del 20%, al pasar de USD 10.600 a casi USD 13.000.

Una evolución similar se observó en Israel, un destino tradicional para la Argentina que, pese a tratarse de un mercado maduro, incrementó sus importaciones y mejoró sustancialmente los valores pagados. Las 44,3 mil toneladas exportadas el último año alcanzaron un precio promedio cercano a los USD 8.500 por tonelada, con una suba interanual del 37%.

Estados Unidos, por su parte, fue el mercado que mostró el mayor salto tanto en volumen como en valor, consolidándose como uno de los destinos de mayor potencial para la carne argentina en el corto y mediano plazo.

De esta manera, el récord histórico de ingreso de divisas registrado por las exportaciones de carne vacuna responde a una combinación de factores: precios internacionales excepcionalmente altos, una mejora sustancial en el valor promedio por tonelada y una estrategia comercial que priorizó mercados de mayor valor agregado.