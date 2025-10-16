A qué se debe el boom de la ganadería y por qué es una oportunidad para Argentina

La palabra “era” se refiere a un extenso período de tiempo con cambios relevantes que marcan tendencia. Esto es lo que indican los cambios estructurales que se están gestando en la demanda internacional de carne vacuna, cuyo crecimiento hace que supere ampliamente la capacidad de la oferta de abastecerla y, en consecuencia, que los precios no dejen de subir.

A qué se debe el boom de la ganadería

Los pilares del fantástico crecimiento de la demanda internacional son, centralmente, dos:

El crecimiento del mercado global de carne vacuna, que se duplicó en los últimos 20 años. De la mano de países no tradicionales en el consumo de carne vacuna, como algunos del sudeste asiático, Medio Oriente y norte de África, con bajo nivel de autoabastecimiento por habitante y que dependen de la importación. Esta región que hace 20 años participaba en menos del 30% del mercado global pasó a representar cerca del 65%, con un crecimiento en volumen que se cuadruplicó en el período considerado. Dentro de este mercado, además de China que claramente es la locomotora del crecimiento, se destacan otros países como Japón, Corea del Sur, Indonesia Filipinas, Vietnam, y otros a los que por falta de acceso o de presencia, no figuran en la lista de nuestros clientes de carne vacuna. El espectacular cambio que se ha generado a partir de la revalorización de las proteínas animales por parte de consumidores más jóvenes, que han encontrado en estos productos no solo la posibilidad de tener una buena salud sino (y ahí el cambio) de estar en buena forma física, lo que ahora se define como fitness (más masa muscular y menos grasa). Este cambio tiene gran impacto en países desarrollados donde el veganismo está retrocediendo desde su apogeo. Un ejemplo de ello es el valor de la empresa Beyond Meat, creadora de la primera hamburguesa elaborada a base de plantas y que se ha presentado a concurso de acreedores. Su acción en el Nasdaq de Nueva York (EE.UU.) valía en el 2019 más de US$200 y que en septiembre había bajado a US$2,84.

El boom de la ganadería es una oportunidad para Argentina

Como se mencionó, el precio internacional de la carne vacuna no deja de subir luego de subas y bajas generadas por eventos mundiales que impactaron en el negocio global, como la aparición de la fiebre porcina africana en China y sudeste asiático en 1998, la pandemia por Covid en 2020 y la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022. Desde hace 16 meses que no para de subir a un ritmo acelerado.

En nuestro país, aun cuando las exportaciones apenas participan del 30% de la oferta total, el impacto positivo del mercado mundial y el mayor ordenamiento y previsibilidad de las políticas públicas, han devuelto entusiasmo a la actividad, fundamentalmente en el sector de la producción.

Sin embargo, y pese al escenario descripto, las faenas continúan en niveles por encima de los niveles de equilibrio por falta de liquidez financiera. Esto impide acceder a una herramienta imprescindible para iniciar un nuevo ciclo de retención o recuperación de stocks, que requiere incrementar el capital de trabajo por un período de dos a tres años como mínimo. Tarde o temprano esto ocurrirá, cuando el crédito esté disponible en tiempos, condiciones y tasas compatibles con la actividad.

Cuando ello ocurra, la oferta caerá de manera significativa, en tanto la demanda internacional continuará en línea y peleará palmo a palmo cada kilo disponible con un mercado interno que se va recuperando gradualmente y generando precios muy firmes, como mínimo para los próximos dos a tres años.

La nueva era de la ganadería ha llegado al mundo y tenemos las capacidades para capitalizarla en todo su potencial. Es hora de cambiar el chip, dejar de mirar con el espejo retrovisor y definir las mejoras estrategias para aprovechar esta oportunidad.

La ganadería del norte patagónico acompañará con las mismas oportunidades al resto de la ganadería argentina, tanto a través de su frigorífico exportador como por “simpatía” al conjunto de exportaciones. La oportunidad es enorme y el camino por recorrer muy amplio: es momento de poner mirada en modo mediano y largo plazo, de ajustar procesos probados y de focalizarse para capitalizarla.

