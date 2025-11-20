La papa en los valles del río Negro tiene un potencial de 100 toneladas por hectárea

La Patagonia argentina es una región que desde su límite norte con el río Colorado se extiende hasta la isla de Tierra del Fuego en el extremo sur del país. El norte de esta región corresponde a la formación fitogeográfica conocida como monte, la zona cordillerana conforma los bosques subantárticos y el resto la estepa patagónica, que es la formación más extensa.

De norte a sur, la región está atravesada por 4 importantes ríos, todos de origen en la cordillera: el río Colorado (caudal de 138 m3/s), el río Negro (600 m3/s), el río Chubut (51 m3/s) y el más caudaloso de todos, el río Santa Cruz (790 m3/s). A lo largo de los valles que conforman estos ríos se ha desarrollado una intensa actividad agropecuaria.

En el caso particular del río Negro, se estima que se cultivan unas 40.000 has dedicadas principalmente a la producción frutihortícola, aunque también se produce maíz y alfalfa para alimento del ganado. A lo largo del recorrido del río Negro, desde Cipolletti (Alto Valle) hasta Viedma (Valle Inferior) las precipitaciones medias anuales no superan los 400 mm. Por lo tanto, todas las actividades productivas deben llevarse a cabo bajo riego.

La papa en los valles del río Negro: potencial y desafíos

La disponibilidad de agua de calidad proveniente del río, la amplitud térmica y la alta irradiancia favorecen la productividad de los cultivos. Consecuentemente, el rendimiento potencial del cultivo de papa en los valles del río Negro es uno de los más altos del país: cerca de 100 tn/ha.

El rendimiento potencial es un valor teórico que puede ser calculado para determinado ambiente y variedad cuando no existen factores que lo limitan o reducen. En el caso de los valles este valor es similar al que se obtiene en otras regiones de características similares en el mundo. Por ejemplo, el valle del río Columbia (7.500 m3/s), que nace en Canadá y atraviesa los estados de Washington y Oregón en EE.UU. antes de desembocar en el Pacífico.

En la papa una mayor amplitud térmica favorece la acumulación de materia seca en los tubérculos, un atributo deseable cuando los mismos se destinan al procesamiento industrial. Esta fue una de las razones por las cuales McCain se estableció en el Valle Medio a fines de la década de 1990, pero el proyecto no logró generar un impacto tal que justificara la instalación de una planta.

Siembra de papas en el Valle Inferior del río Negro. Foto: archivo Juan Thomes.

Aunque no hay dudas que los valles rionegrinos reúnen condiciones que favorecen no solo una alta productividad sino también una adecuada calidad industrial, es importante mencionar también que la región presenta algunos factores limitantes del rendimiento, como la diversidad de suelos y la baja fertilidad de estos.

La diversidad de suelos complica el manejo, ya que en un mismo campo los suelos pueden ser arenosos, con una capa a profundidad variable de carbonato de calcio o una capa de arcilla. Esta situación requiere de un relevamiento y manejo sitio-específico de cada lote para hacer eficiente las labores y el uso de los recursos, como el agua y los nutrientes. Por esta misma situación antes de implantar papa conviene realizar cultivos como maíz, trigo o centeno, que poseen sistemas radiculares más profundos, y cuyos residuos permiten mejorar la estructura del suelo y facilitar la infiltración.

Otro factor limitante de la producción es el viento, por lo que es imprescindible el uso de cultivos de cobertura y el mantenimiento de vegetación alrededor de los lotes, a fin de evitar la erosión y el efecto abrasivo que puede producir daños en el cultivo.

Antes de implantar papa conviene realizar cultivos como maíz, trigo o centeno, que poseen sistemas radiculares más profundos, y cuyos residuos permiten mejorar la estructura del suelo y facilitar la infiltración. Dr. Daniel Caldiz.

En la región, la combinación del tipo de suelo, con la irradiancia, la baja humedad relativa y el viento generan en el cultivo una alta evapotranspiración, por lo que el riego es clave para suplir esa demanda. El sistema más sustentable y eficiente es el riego por pivote central que, mediante las tecnologías disponibles en la actualidad, permite el riego variable de acuerdo con la demanda del cultivo. Además, el mojado del follaje contribuye a disminuir la temperatura de la hoja y la transpiración del cultivo.

La actualidad de la papa en los valles del río Negro

En la actualidad, en el Valle Medio y en el Valle Inferior los cultivos bajo pivote central alcanzan rendimientos promedio de 50-70 ton/ha. Por lo tanto, es evidente que todavía hay una brecha entre estos rendimientos alcanzables y el rendimiento potencial. Alcanzable o posible se refiere al rendimiento que obtienen los mejores productores de una región o el que se obtiene en estaciones experimentales.

Por lo tanto, existen oportunidades para reducir esa brecha y tornar la producción aún más eficiente, liberando áreas para otros cultivos. Al presente, la producción de papa está centralizada en el Valle Medio y en el Valle Inferior donde se cultivan aproximadamente entre 1.500-2.000 ha.

En el Valle Inferior se están evaluando otras variedades, como Noha que alcanza rendimientos de hasta 90 ton/ha y puede considerarse de doble propósito. Daniel Caldiz.

El mayor productor de papas de la región es el Ing. Agr. Martín Pasman, quien produce unas 600-700 has por año entre su operación en campos arrendados en Luis Beltrán y El Carbón, un campo propio ubicado en la margen norte del río Negro en el Valle Inferior. Toda su producción se lleva a cabo bajo riego por pivote central, aplicando entre 800-900 mm/ha/campaña y está destinada tanto al mercado como a las industrias.

Las variedades utilizadas en la región son Spunta, con destino al mercado fresco, e Innovator con destino a las industrias procesadoras de fritas congeladas. En el Valle Inferior se están evaluando otras variedades, como Noha que alcanza rendimientos de hasta 90 ton/ha y puede considerarse de doble propósito. También existen explotaciones donde no se aplica tanta tecnología y los rendimientos son menores, por lo que el rendimiento actual está por debajo de las 50 ton/ha. El rendimiento actual es el valor promedio que se obtiene al considerar el rendimiento de todos los productores de una región.

Dadas las características climáticas de los valles y la disponibilidad de agua, las posibilidades para continuar desarrollando el cultivo de papa son enormes. Pero se deben tener en cuenta las limitantes mencionadas respecto a la diversidad de suelos, su baja fertilidad y la alta evapotranspiración. Por lo tanto, para llevar adelante un cultivo de papa en la región, el manejo debe ser muy preciso y, además, para que el mismo sea sustentable se debe utilizar papa-semilla de calidad, realizar las rotaciones adecuadas con cereales y otros cultivos para preservar el suelo, y evitar la incidencia de enfermedades que puedan afectar al cultivo.

Por otra parte, para favorecer el desarrollo del cultivo de papa y otros, es necesario realizar obras de infraestructura: como la extensión de los tendidos eléctricos, el mantenimiento de los accesos a los campos y fundamentalmente la oferta de créditos a largo plazo que faciliten las inversiones necesarias para llevar adelante estos proyectos productivos.

Nota: El autor agradece los valiosos comentarios de los Ing. Agr. Carlos Martino y Martín Pasman.

(*) Consultor Internacional en Papa. CEO AgriCal ConoSur SA. Contacto: daniel.caldiz@gmail.com

