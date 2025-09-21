La Sociedad Rural de General Conesa abre la tranquera

En el ingreso a General Conesa, a la vera de la Ruta 250, este fin de semana la ciudad se vuelca hacia el predio de la Sociedad Rural para vivir a pleno la exposición ganadera, que este año por primera vez es de carácter nacional patagónica de Angus, “una raza que ha avanzado bastante en la zona”, según lo afirma Roberto Gutiérrez, el titular de la Rural conesina.

Roberto transita por su segundo mandato de dos años, integra una comisión que está desde el 2011 y que ha ido rotando en la toma de decisiones. Estará en el cargo hasta junio del año que viene.

“El balance de los últimos 15 años ha sido muy positivo. Hemos hecho mucho, y hemos tenido la suerte, no sólo de los que integran esta comisión directiva, de tener un grupo grande de amigos, de familiares y colaboradores que te da una mano. Estar en estas instituciones significa hacer todo pulmón, dejando el tiempo personal y los recursos de cada uno”, afirma Gutiérrez.



Roberto Gutiérrez, titular de la Sociedad Rural de Conesa.

Entre los logros de esta comisión se destacan el salón de eventos para 500 personas, con baños en perfecto estado y una cocina de primer nivel; se adquirió el terreno de dos hectáreas y media lindero al predio rural y se colocó una báscula para camiones. “También se ha mejorado toda la infraestructura, la parte de iluminación es toda LED… Creo que los socios y los productores en general, lo valoran y ha hecho que la Rural de Conesa, que este año cumple en octubre 63 años, nunca pare de crecer”.

Para esta edición edición 2025 la Expo, que hoy tendrá tu jornada central, cuenta en el caso de la raza Angus, con 80 toros y 50 vaquillonas; y en el caso de Hereford, 100 toros y también otras 50 vaquillonas, además de 30 cabañas confirmadas.



A pesar del entusiasmo por la nueva edición de la Exposición Ganadera y del buen andar de la Rural conesina, Gutiérrez no puede evitar referirse al un tema que preocupa y mucho a los productores: la sequía. “En buena parte de la provincia, estamos entrando al tercer año en el que los regímenes de lluvia están casi entre 50 a 60 por ciento de lo habitual. En el caso específico de Conesa estamos encarando un tercer año muy difícil de sequía. La información que tenemos de Senasa local, a febrero de este año, es que de las habituales más o menos 70.000 vacas madres que tenía el departamento de Conesa, hoy no debe estar llegando a 50.000. Es una caída importante, el productor viendo cómo hace para perder menos capital y apostando a que sea una primavera lluviosa”.

A fin de prestar una ayuda con este tema a sus socios, la Rural ha contratado un servicio meteorológico al Conicet de Bahía Blanca. “Recibimos una imagen satelital por cada mes, con su pronóstico de lluvia y se lo comparte en las redes y en el grupo de whatsapp de los socios. El pronóstico que nos informó hace 20 días, para septiembre y octubre, la verdad no es alentador. Pero bueno, después de la sequía importante que tuvimos en el 2006 hasta el 2008, 2009, el productor en muchos casos aprendió mucho a defenderse de estas situaciones, haciendo destete precoz por ejemplo. Hoy es muy habitual ir a visitar un campo y que tengan un silo de autoconsumo en el que hacen destete precoz, pero de cualquier manera se ha hecho tan larga esta situación que empieza a ser muy preocupante. Y como pasa siempre, de acuerdo a la escala de las decisiones, siempre el productor más chico está más expuesto. El que no tiene una parte de cría y una pata en la zona bajo riego, está mucho más indefenso para pasar esta situación”.

Mientras el titular de la Rural nos muestra cómo está el predio donde hoy está emplazada la Exposición, toca un tema sensible para todo el sector ganadero: la flexibilización de la barrera sanitaria. “Con la barrera abierta pasó en gran parte lo que todos los productores preveíamos, que el gobierno nacional lo sabía también. Creo que se notó demasiado que la medida fue tomada un poco por demagogia política para decirle al consumidor que era el gobierno nacional que bajaba el precio de la carne, pero fundamentalmente apoyado en un lobby muy grande de 5 o 6 frigoríficos portadores que no saben qué hacer con el costillar, sinceramente creemos que fue así”, estima Gutiérrez.

“Desde que se hizo efectiva la medida, pudieron entrar costillares, obviamente empezaron a aparecer ofertas, pero en muchos casos como preveíamos, de novillos pesados de exportación, donde el costillar no se puede exportar. Se exportan los cuadriles y demás de un animal muy engrasado, muy pesado… En Provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, no hay un mercado para eso y lo están colocando acá. Está bueno que el consumidor tenga opciones, ningún productor creo que podría negar eso, a todos nos gusta tener opciones para todo. Pero es de una calidad y una presentación que es muy diferente a lo que habitualmente comíamos acá. La carne deshuesada estuvo siempre habilitada a entrar y nunca la vendieron más barata acá”.

¿La terminación a campo con remolacha forrajera, puede llegar a reemplazar la terminación en corral?

«Creo que es una herramienta más. Visité hace un tiempo en Valle Azul, el campo de la familia García, para ver este tema, precisamente invitado por KWS, que es la empresa semillera. Para mí es una herramienta más para el engorde, no creo que reemplace al feedlot. Creo que es un alimento de muy buena calidad para el invierno, pero no va a reemplazar todo».

Más allá de estos vaivenes, Gutiérrez sostiene que con un mayor desarrollo estructural muchas de las dificultades quedarían de lado. “No podemos seguir teniendo el valle que tenemos desde Choele a Viedma, utilizado en un 15 por ciento de su potencial, donde podríamos probablemente sortear situaciones como la sequía que hablábamos recién y generar una producción de pastos, de grano, de ganado, de un montón de cosas que en realidad al gobierno también les serviría. Sobre todo a los provinciales, porque generaría mano de obra, impuestos… Hoy hay un montón de campos que no tributan nada sino generan nada. Serían flete, mano de obra, maquinaria… Entonces quizá la respuesta tiene que estar en la reunión entre ganaderos desde aquí hasta el Valle Medio con el gobierno provincial”.

Gutiérrez sostiene que para que haya verdaderos cambios, tiene que haber apuestas fuertes, decisiones que realmente modifiquen la actividad. “Creo que en el caso de productores chicos hay que apoyarlos con crédito para que puedan adquirir, arrendar o comprar chacras que están inclusive abandonadas bajo riego. El mercado de cebolla en algún momento avanzó, pero en una situación puntual de este año de malos precios para la cebolla, esas chacras quedan abandonadas. Creo que pierden todos, pierde el intendente de ese lugar, la gente de ese lugar y el gobierno provincial».

Y agrega: «Los productores más grandes, que quizás no necesitan un crédito de la provincia, que ellos o lo consiguen en otro lado o tienen espaldas para hacerlo, creo que esos productores lo que piden básicamente es infraestructura de camino, provisión de electricidad… No sé, en el caso de Guardia Mitre, un puente. No va a crecer ninguna zona, no va a crecer la localidad y no va a crecer la producción si la gente tiene que estar especulando si puede pasar un chasis o un acoplado cargado por una balsa cuando hay viento, eso es inviable”.