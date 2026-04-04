Lluvias en Río Negro: tras un marzo atípico, qué se espera para abril y mayo

El este de Río Negro dejó atrás un marzo con lluvias por encima de lo habitual y se encamina a un bimestre con menor aporte hídrico. El informe climático mensual de la Sociedad Rural de Conesa, elaborado por Consultora de Climatología Aplicada (CCA) advierte que abril tendrá precipitaciones más limitadas y mayo podría mostrar una recuperación dentro de parámetros normales.

Según detalló el reporte, “las precipitaciones del mes de marzo se han visto muy favorecidas sobre el este rionegrino”, con registros que alcanzaron “unos ciento veinte milímetros” en zonas cercanas a la capital y “un piso de unos ochenta milímetros” en áreas ganaderas.

Tras un marzo con lluvias excepcionales, hay un cambio de tendencia en abril

El documento explica que este comportamiento fue “una excepción” impulsada por la presencia sostenida de aire húmedo, una situación poco frecuente para la región.

Para el corto plazo, el informe anticipa que la inestabilidad podría regresar de forma acotada, con lluvias que “vuelven a la oferta habitual, en forma de lloviznas o algunos milímetros”. Esta dinámica marcaría el resto de abril, con precipitaciones dentro de valores normales o por debajo.

Abril tendría lluvias limitadas y mayo podría recuperar niveles normales, según el último reporte.

Las temperaturas también mostraron un comportamiento atípico en marzo, con registros por encima de lo habitual. El informe indica que esto estuvo asociado a aire tropical, mientras que en abril ya se percibe “la presencia de aire más frío”, aunque sin riesgo de heladas tempranas.

Abril más seco y mayo con posibles mejoras en el este de Río Negro

El análisis señala que “el recorrido climático para el bimestre abril-mayo” se aleja del patrón húmedo reciente. Se proyecta “un abril más seco y un mayo más húmedo”, con acumulados estimados entre 50 y 60 milímetros para la región.

El cambio en la circulación atmosférica será importante. El informe advierte que los vientos del este y sudeste tendrán menor capacidad de aporte de humedad, mientras que para mayo comenzarán a dominar los vientos del oeste, lo que limita las lluvias.

A pesar de este escenario, las reservas actuales de agua en el suelo indicaron que se mantienen en niveles óptimos. El documento señala que existe “un acopio óptimo para lo que es la zona y la época del año”, aunque será difícil sostenerlo sin nuevas precipitaciones significativas.

El informe concluye que el otoño avanzará con lluvias más espaciadas y temperaturas sin extremos, con una tendencia que no anticipa un invierno riguroso en el corto plazo.