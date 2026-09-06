Lo mejor de la ganadería de la Patagonia se muestra en Río Colorado, en el inicio del circuito de exposiciones rurales en Río Negro

Durante este fin de semana de septiembre Río Colorado ocupa un lugar central dentro del calendario ganadero rionegrino. La Sociedad Rural local abrió el circuito de exposiciones de primavera con una muestra que reúne alrededor de 135 animales, entre machos y hembras, de las razas Angus y Hereford.

La propuesta llega después de varios años marcados por la sequía, la pérdida de vientres y una fuerte reducción del stock ganadero. Por eso, para el presidente de la Sociedad Rural, Pablo Castillo, la exposición adquiere una dimensión que excede la actividad comercial.

“Para el momento que se está viviendo, yo creo que está bien”, señaló ante la consulta de Río Negro Rural sobre la cantidad de animales inscriptos.

El dato, en realidad, debe leerse dentro de un escenario productivo que todavía está lejos de haberse normalizado. Las lluvias comenzaron a mejorar las condiciones durante los últimos meses, pero los campos todavía necesitan tiempo para recomponer su capacidad de producción de pasto.

“Desde el punto de vista climático venimos mejor que los últimos tres años, porque por lo menos viene lloviendo”, explicó el productor. Sin embargo, aclaró, que “los campos no se han recuperado. Hay algunos que van notando una leve mejoría, pero necesitamos una buena primavera”.

“Los campos no se han recuperado. Hay algunos que van notando una leve mejoría, pero necesitamos una buena primavera”. Pablo Castillo, presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado.

La llegada de las lluvias modificó también el ánimo con el que los productores llegan a la exposición. “Si vos venís con las lluvias que arrancaron a mediados de julio, el optimismo y la manera de llegar a la exposición cambia totalmente”, sostiene.

La primavera aparece como una instancia decisiva. No solo para el desarrollo de la muestra, sino fundamentalmente para determinar si el campo puede comenzar a recuperar el volumen de pasto perdido.

Genética que busca mercado



La muestra cierra el domingo 6 de septiembre, una jornada que será el momento central de la exposición con el remate de reproductores. Este año habrá cuatro consignatarias participando de la venta, lo que constituye una novedad para la Rural de Río Colorado.

La presencia comercial es importante porque, en definitiva, el éxito de una exposición termina midiéndose también por la respuesta del mercado. Castillo lo sintetiza de manera directa: “La frutilla del postre termina siendo la venta, el remate del día domingo”.

La organización de una exposición demanda meses de trabajo, infraestructura, atención a los cabañeros y una logística que debe funcionar con precisión. Pero todo ese esfuerzo necesita una respuesta del productor y de los compradores.

“Para traer la calidad de animales que marcan la diferencia, vos tenés que hacer muy bien las cosas desde lo organizativo”, resume el dirigente.

En Río Colorado, la oferta estará concentrada en animales de pedigree y registrados. La exposición no tendrá hacienda general ni venta de invernada. La distribución entre razas será prácticamente equilibrada, con una participación cercana al 50% para Angus y 50% para Hereford.

Achicando diferencias



Castillo observa que en los últimos años se produjo una evolución importante en la calidad de la hacienda presentada en las exposiciones patagónicas.

La referencia a Palermo y a las principales muestras nacionales aparece como un indicador de ese proceso. La genética producida en la región, sostiene, se ha ido acercando progresivamente a los niveles que se observan en otros puntos del país.

“Se vio claramente en la última Expo de Palermo, la Patagonia se viene emparejando a niveles importantes con el resto de las plazas ganaderas del país”, afirma.

El productor que recorre el circuito de exposiciones puede comprobarlo en cada muestra. “La calidad de la oferta es buena en todo sentido”, sostiene Castillo.

La evolución productiva de la Patagonia tiene además una nueva lectura en estas exposiciones que dejaron de ser solamente una vidriera ganadera para convertirse en una herramienta para incorporar genética y mejorar los rodeos. “Es el momento ideal para que los productores incorporen genética a sus rodeos”, afirma el titular de la Sociedad Rural.

El valor de la admisión



Uno de los puntos que el presidente de la sociedad rural quiere poner especialmente en valor es el sistema de admisión que existe en las exposiciones rurales.

Admisión en la Sociedad Rural de Río Colorado.



Cuando un reproductor llega al predio, no solamente se controla su documentación. También atraviesa una revisión veterinaria antes de ingresar a la muestra.

“Cuando llega un animal al predio, aparte de revisar la documentación, el segundo paso es que pasa por la manga y es revisado por tres o cuatro veterinarios con experiencia”, explica. Ese mecanismo constituye una ventaja para quien compra. “Eso te da una garantía, es la gran diferencia con un remate común”, sostiene el dirigente.

Por eso entiende que las exposiciones deben ser valoradas no solo por quienes concurren a comprar un reproductor, sino por todos los productores. En ese sentido, hace un llamado a acompañar a las entidades rurales: “Es fundamental que la gente vaya y participe”.

Recuperar el campo



Castillo plantea que el debate sobre el repoblamiento de los campos debe comenzar por otro lugar: la recuperación del recurso natural. “Antes de empezar a hacer teorías de cómo repoblar los campos, primero y principal es que se recupere el campo”, sostiene.

Las lluvias recientes generaron una mejora visible, pero todavía no alcanzan para garantizar una recuperación completa. “Ahora vamos a ver si tenemos una buena primavera, vamos a ver qué campo realmente recupera volumen de pasto”, finaliza.

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