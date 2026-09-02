Con gran expectativa, la ganadería de la Patagonia se muestra en Río Colorado con la apertura del calendario de exposiciones rurales en Río Negro

La Sociedad Rural de Río Colorado ya tiene en marcha la organización de la 49ª Exposición Ganadera, Avícola, Comercial e Industrial, una de las principales citas del calendario productivo de la región, que este año marcará además el inicio del circuito de exposiciones rurales de Río Negro.

La actividad comenzará el jueves 3 de septiembre, con el ingreso y la admisión de reproductores, y se extenderá hasta el domingo 6, cuando se realizará la inauguración oficial, el almuerzo de camaradería y el esperado remate de reproductores.

La exposición tendrá una fuerte presencia ganadera, con alrededor de 130 reproductores bovinos Angus y Hereford, pertenecientes a 18 cabañas de Río Colorado, General Conesa, Viedma, el partido de Patagones, Neuquén y Chubut.

Cuatro días con una agenda diversa



El viernes 4 será una jornada especialmente vinculada a la actualización de productores y actores del sector. Luego del cierre de admisión de los reproductores, a las 15 horas se desarrollará una jornada sobre nuevas leyes de Marcas y Señales, Fraccionamiento Rural y Ley de Fauna.

La jornada finalizará con la tradicional Cena de Cabañeros y Consignatarios, uno de los espacios de encuentro de quienes participan de la muestra.

El sábado 5 comenzará la actividad abierta al público con la apertura de la muestra avícola, comercial e industrial. Durante la mañana se realizarán las juras de clasificación de Hereford y Angus, mientras que la propuesta se completará con música y danza a cargo de Cultura del Municipio de Río Colorado y las actividades del espacio Punto Río Negro.

La muestra avícola tendrá además un protagonismo especial este año, con el regreso de la participación organizada por la Asociación Sureña de Criadores de Aves, Conejos y Abejas de Bahía Blanca. Hay cerca de 70 animales inscriptos, pertenecientes a más de 12 cabañas, con ejemplares de distintas razas.

El domingo, la jornada central



El domingo 6 será el día principal de la exposición. A las 10 horas se realizará la inauguración oficial de la muestra, con la correspondiente entrega de premios. Luego, a las 12.30, tendrá lugar el almuerzo de camaradería.

La actividad ganadera continuará a las 15 horas con la venta de reproductores, instancia central para las cabañas participantes y para los productores que llegan a la muestra en busca de genética para sus rodeos.

Este año habrá cuatro firmas consignatarias y martilleros encargados de la subasta de reproductores. Las ventas estarán a cargo de Prieto y Vita, la Cooperativa de Ganaderos de Río Negro y La Pampa, Otermin y Massini, y la incorporación de Puig y Ruano.

Las propuestas culturales del Municipio y el espacio Punto Río Negro también estarán presentes durante la jornada.

Una vidriera para la producción regional



La exposición no se limitará a la actividad ganadera. Hasta el momento, la organización confirmó la presencia de unos 40 expositores locales y regionales, distribuidos entre los rubros de maquinarias, automotores, comercios, gastronomía y artesanías.

También tendrán participación instituciones educativas y deportivas, organismos vinculados con la ciencia y la tecnología, entre ellos el INTA, y habrá un puesto sanitario.

La Rural, además, genera espacios para que escuelas y clubes puedan desarrollar actividades dentro del predio, como estacionamiento, buffet y venta de productos panificados.

En ese marco, Punto Río Negro aportará un espacio destinado a mostrar la identidad productiva, cultural y gastronómica de la provincia, mientras que el Municipio de Río Colorado tendrá a su cargo distintas propuestas artísticas, números de canto y danza y actividades recreativas para los más chicos.

Presencia institucional



La edición 49ª contará también con la presencia de José Ignacio Colombatto, vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sumando una representación institucional de alcance nacional a una muestra que reúne fundamentalmente a productores y empresas de la región.

Con una agenda que combina genética, producción, capacitación, negocios, instituciones y propuestas culturales, la 49ª Exposición Rural de Río Colorado se prepara para recibir a productores, cabañeros, consignatarios, empresas y público general.

Cronograma de actividades día por día

Jueves 3 de septiembre

Ingreso y admisión de reproductores.

Viernes 4 de septiembre

Cierre de admisión.

15 hs: Jornada de actualización sobre Leyes de Marcas y Señales, Fraccionamiento Rural y Ley de Fauna.

Cena de Cabañeros y Consignatarios.

Sábado 5 de septiembre

Apertura de la muestra avícola, comercial e industrial.

Jura de clasificación Hereford.

Jura de clasificación Angus.

Música y danza del Municipio de Río Colorado.

Actividades de Punto Río Negro.

Domingo 6 de septiembre

10 hs: Inauguración oficial y entrega de premios.

12.30 hs: Almuerzo de camaradería.

15 hs: Venta de reproductores.

Música y danza del Municipio de Río Colorado.

Actividades de Punto Río Negro.

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