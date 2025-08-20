Sin nieve ni lluvia, ganaderos de Neuquén piden la emergencia del sector: «No hay campo que aguante»

La escasez de nevadas y lluvias de consideración en algunas zonas de la provincia de Neuquén puso en alerta al sector ganadero de la provincia, que presentó un pedido para que se declare la emergencia agropecuaria y se articule una mesa de trabajo dedicada a planificar lo que vendrá luego del invierno.

La solicitud fue elevada la semana pasada y ratificada en contacto con Diario RÍO NEGRO por la presidenta de la Sociedad Rural neuquina, Cecilia de Larminat, quien señaló que entre los productores «hay mucha preocupación» por la sequía que aqueja, sobre todo, a la cordillera y la precordillera.

Indicó que en los cuadros, como se denomina a las subdivisiones de los establecimientos ganaderos, «no hay prácticamente humedad», situación que se agrava si se tiene en cuenta que la temporada invernal ya se acerca a su fin.

«Estamos en una zona donde el grueso de la lluvia tiene que caer en junio, julio y agosto, por fuera de eso es mínima y si llueve, es por alguna tormenta que complica más que lo que aporta», agregó.

Aseguró que, sin disponibilidad de pasturas por la escasa humedad, «no hay campo que aguante» la carga animal, sobre todo de bovinos. Por ese motivo, llamó a «descargar» los lotes, es decir, a retirar los animales de refugo o menos productivos de cada predio.

Sequía: qué piden los ganaderos de Neuquén

El pedido a las autoridades provinciales para que se declare la emergencia agropecuaria, explicó de Larminat, se acordó la semana pasada, en una reunión conjunta en Zapala entre la entidad que conduce y la Cooperativa de Comercialización de Pequeños Productores de la Zona Centro de Neuquén.

En ese encuentro, las partes describieron la situación como «crítica» y también plantearon la necesidad de conformar una mesa de trabajo, con participación de las instituciones del sector y los organismos del Estado con injerencia en la ganadería de la provincia.

El impacto en los precios y la incertidumbre por la barrera sanitaria

Más allá de la solicitud de emergencia, de Larminat consideró que se deben buscar otro tipo de medidas, no solo ideadas para la coyuntura, sino también para el «mediano plazo».

Pidió, por ejemplo, fomentar las «ventas conjuntas» entre los productores de los diferentes estratos ganaderos, para que de esa forma puedan reducir los animales improductivos y más viejos.

«Vemos una primavera complicada», resumió la dirigente, quien, al ser consultada, descartó «un impacto directo» de la falta de agua en los precios de la carne en la región. «Lo que sí se generaría es una valorización de esos animales de refugo que, de otra manera, probablemente morirían en los campos», agregó.

Dijo que la situación también se complejizo por el levantamiento parcial de la barrera sanitaria en marzo, que luego se postergó por un par de meses y finalmente se aplicó en junio.

Explicó que, con el cambio de reglas, muchos productores decidieron frenar sus ventas y retener el ganado. Sin embargo, la falta de agua impidió la continuidad de ese plan, ya que redujo notablemente capacidad de receptividad de vacunos en los campos.