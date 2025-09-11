Mirá las primeras definiciones de Darío Colombatto en la charla «Las claves de la nueva ganadería»
El ingeniero agrónomo Darío Colombatto, experto en ganadería de carne, dejó las primeras impresiones de su charla en un auditorio colmado que siguió su disertación con mucho interés.
Las primeras definiciones del experto en ganadería Darío Colombatto realizadas en el auditorio de diario Río Negro con motivo de la charla «Las claves de una nueva ganadería» apuntaron a lograr un aumento en el kilaje de los terneros.
Colombatto arrancó su disertación con las siguientes definiciones:
• En el corto plazo es poco probable que aumentemos la eficiencia productiva, por eso hago hincapié en que «necesito meter más kilos a los terneros destetados».
• Dentro de ese eje de trabajo las hembras que van a ir a reposición deberían quedar preñadas lo antes posible.
• Cada campo va a encontrar su momento o su ideal de trabajo, no es lo mismo La Pampa que Entre Ríos o Buenos Aires.
• El mensaje es: cuanto más temprano la tengas mejor, arrancás antes y tenés menos tiempo el capital inmovilizado, porque esas hembras que no producen es un capital inmovilizado.
Negocios interesantes en ganadería
• Hay negocios interesantes en ganadería, se viene la industria participando de la terminación. Antes se hablaba de hotelería, hoy la industria participa activamente, te compran el ternero y lo dejan en tu campo.
• Si querés generar más marmoreo en la carne producida deberías trabajar desde el último tercio de gestación hasta los 8 meses de vida. El feedlot después no soluciona ese problema que no solucionaste antes…
• Los procesos que arrancan mal con una vaca flaca continúan mal con la recría.
• La vaca de estado corporal 5 no muestra costilla, si logro esto estoy en el ideal, tiene que ser tu norte.
• Apunto a tener la mayor cantidad de cabezas de parición posibles, la mejor forma de meter kilos a los terneros es tener muchos terneros el primer mes.
Hay que meterle kilos al ternero
• Si destetás a los 6 meses los terneros deberían pesar 180 kg. de piso, si no pesa eso tiene que mejorar.
• Nacer temprano tiene sus privilegios. El peso de faena no cambia al final del ciclo, pero unos llegaron 2 meses antes a ese peso, entonces ganaste plata.
• Puedo llegar a tener hasta 2 terneros más al final del período gracias a que trabaje bien en esa cabeza de parición.
• Cuando el ternero vale hay que meterle más kilos, tenemos escasez de terneros, está toda la región en precios récord.
• El «vamos viendo» en ganadería nos trajo hasta acá.
• Hay que armar estos sistemas planificando desde la Z a la A, si tengo que vender en marzo con 450 kilos se arma la estrategia para llegar bien a esa época.
Cuál es la hoja de ruta en la recría
• Definir el objetivo
• ¿Cuándo y con cuántos kg quiero que estén listos o listas?
• Priorizar la alimentación pos destete temprano
• Tener un tablero de control, pesadas cada 75-90 días.
