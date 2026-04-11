Produce 1.500 abejas reinas por temporada: el vuelo mágico de la genética apícola en Lamarque

En la zona productiva del Valle Medio, cuando la floración marca el inicio de la primavera cada temporada, un emprendimiento apícola crece con una premisa clara: mejorar desde el origen. Daniel Bustos, al frente de la cabaña apícola La Reina del Valle, encontró en la genética de abejas un camino de desarrollo que combina conocimiento, observación y una apuesta a largo plazo.

No hay atajos en la apicultura. Todo es tiempo, práctica y paciencia. Daniel Bustos lo sabe bien. Su historia en el rubro no nació de un día para el otro, sino de años de aprendizaje junto a otros productores con mayor experiencia en la materia. “Empecé trabajando para una señora que tenía colmenas hace unos diez años, y después hace siete años aproximadamente me dediqué a mis propias colmenas”, cuenta Daniel a Río Negro Rural.

Aquella experiencia inicial fue el punto de partida de un camino que lo llevó en primer término a producir miel y, más adelante, a dar un salto cualitativo hacia la genética apícola.

Así nació La Reina del Valle, una marca que en sus comienzos se enfocó en la venta de miel fraccionada en el mercado local. “Vendíamos miel fraccionada y también en tambores, como hacen muchos apicultores”, cuenta el productor. Pero con el tiempo, la inquietud por crecer lo llevó a explorar nuevos horizontes dentro del mismo rubro.

El giro hacia la genética



El verdadero cambio llegó cuando decidió incursionar en la producción de material vivo, un segmento más técnico y especializado dentro de la apicultura. “Empecé a incursionar en el tema de la producción de material vivo, me gustó el tema, me empezó a salir bien”, explica. Ese paso implicó no solo aprender nuevas técnicas, sino también comprender la lógica de una cabaña apícola.

Daniel Bustos, titular de la cabaña apícola La Reina del Valle, en Lamarque.



A diferencia de la producción de miel, donde el foco está en el volumen de producto obtenido, la cabaña trabaja sobre la calidad genética de las abejas. “Es similar a una cabaña ganadera, uno busca mejorar la genética según lo que necesitan los apicultores”, señala.

El mercado, en este caso, no es el consumidor final, sino otros productores que buscan optimizar sus colmenas sumando cualidades tales como mansedumbre, mayor producción y mejor sanidad.

Cómo se construye una abeja reina



El proceso de producción de reinas es tan delicado como fascinante. Todo comienza con la selección. “Primero buscamos las abejas más mansas y después cuáles son las reinas que producen zánganos de calidad”, detalla Bustos. Los zánganos -los machos de la colmena- cumplen un rol clave: serán los encargados de fecundar a las futuras reinas.

Abejas ya aceptadas como reinas en la colmena, en pocos días serán comercializadas. (Foto: gentileza)



El criterio de calidad no es azaroso. “Un zángano grande, fuerte, sabemos que va a tener buena genética, pero también tiene que venir de una colmena que no sea agresiva”, explica el productor.

Una vez definidos los reproductores, comienza el trabajo fino. Se seleccionan larvas de apenas un día de vida, que serán destinadas a convertirse en reinas. “Son larvitas comunes, pero las seleccionamos y las colocamos en unas cúpulas especiales para que la colmena las críe como reinas”.

Son larvitas comunes, pero las seleccionamos y las colocamos en unas cúpulas especiales para que la colmena las críe como reinas”. Daniel Bustos, cabaña apícola La Reina del Valle, en Lamarque.

Allí, la alimentación marca la diferencia: mientras una abeja obrera se nutre de miel y polen, la futura reina recibe jalea real, lo que activa su desarrollo reproductivo.

En apenas doce días, esa larva se transforma en reina. “El día anterior a que nazca la pasamos a núcleos sin reina, y ahí nace y queda como propia de ese lugar”.

El vuelo que define el futuro



La historia de una reina no termina al nacer. Su destino productivo se define en los días siguientes, durante el proceso de fecundación. “Entre el quinto y el décimo día sale a hacer los vuelos de fecundación, donde copula con entre 5 y 15 zánganos”, explica Bustos. Es un momento clave, porque de esa combinación genética dependerá el comportamiento de toda la colmena.

Preparación de abejas reinas dentro de la colmena.



Una vez fecundada, la reina regresa y no vuelve a salir. Desde ese momento, su tarea será sostener la colonia. “Una buena reina puede poner hasta 2.000 huevos diarios”, señala el productor.

Ese ritmo de postura es lo que permite mantener poblaciones fuertes y productivas, especialmente en los momentos de mayor ingreso de néctar durante la época de floración.

Producción y planificación



El crecimiento de La Reina del Valle se refleja en su escala productiva. En la última temporada, la cabaña alcanzó unas 1.500 reinas, y el próximo objetivo ya está planteado. “La idea es duplicar y llegar a unas 3.000 reinas”, afirma Bustos. La demanda acompaña ese crecimiento: los pedidos comienzan incluso antes de que arranque la temporada.

Abejas reinas listas para nuevas colmenas.



“Ya hay apicultores que nos están reservando reinas para la próxima temporada”, cuenta. El calendario es preciso: entre octubre y noviembre se concentra la mayor parte de las ventas, cuando los productores renuevan sus colmenas.

Cada colmena necesita una reina, y su calidad impacta directamente en el rendimiento. En la región, una colmena bien manejada puede producir entre 30 y 40 kilos de miel por temporada.

El valor de la renovación



En apicultura, la genética no es estática. Las reinas envejecen y su rendimiento disminuye con el tiempo. “Después del tercer año la reina empieza a decaer, ya no pone la misma cantidad de huevos”, explica Bustos. Por eso, los productores suelen renovar sus colmenas de manera progresiva.

La cría de abejas reinas es una renovación constante a través de la incorporación de genética.



Este recambio es el motor de la demanda de reinas y, al mismo tiempo, el desafío constante para las cabañas: ofrecer genética superior que justifique la inversión.

En la búsqueda de mejorar su plantel, Bustos dio un paso más: importar genética desde Europa. “Trajimos reinas madres de Dinamarca, que vienen con otra mansedumbre y docilidad”, indica. Estas líneas genéticas llegan con información detallada sobre su origen y características.

Veíamos que venían de Buenos Aires o La Pampa a hacer reinas acá, entonces dijimos: ¿por qué no hacerlo nosotros?”. Daniel Bustos, cabaña apícola La Reina del Valle, en Lamarque.

La diferencia radica en el control. “En esos países está mucho más controlada la apicultura, entonces el margen de error en la fecundación es mucho menor”, explica Bustos.

A partir de esas reinas madre, la cabaña genera nuevas líneas locales. “De esas empezamos a sacar hijas que usamos para vender y para renovar nuestro plantel”.

La apicultura regional continúa obteniendo reconocimiento y premios a nivel nacional.



A pesar de ser un emprendimiento joven en el segmento de cabañas, La Reina del Valle ya logró posicionarse en el ámbito nacional. “El primer año que participamos en un concurso de mejoramiento genético salimos terceros, y este año repetimos el resultado”, destaca Bustos.

No es un dato menor: compiten cabañas con décadas de experiencia. “Para nosotros es muchísimo, porque hay cabañas con más de veinte años de trabajo”, agrega.

“Queremos implementar la inseminación artificial para tener trazabilidad completa, saber exactamente con qué zánganos se fecundó cada reina”. Daniel Bustos, cabaña apícola La Reina del Valle, en Lamarque.

Lejos de conformarse, el proyecto sigue avanzando. Uno de los próximos pasos es incorporar tecnología para lograr mayor precisión genética. “Queremos implementar la inseminación artificial para tener trazabilidad completa, saber exactamente con qué zánganos se fecundó cada reina”, anticipa.

Este método, habitual en otros países, permitiría reducir la incertidumbre del proceso natural y mejorar aún más la calidad del material producido.

Aprovechar el potencial



La decisión de apostar por la genética también tiene una raíz territorial. Durante años, apicultores de otras provincias viajaron al Valle Medio para producir reinas, aprovechando sus condiciones ambientales.

“Veíamos que venían de Buenos Aires o La Pampa a hacer reinas acá, entonces dijimos: ¿por qué no hacerlo nosotros?”, recuerda Bustos.

Ese diagnóstico se transformó en oportunidad. Hoy, La Reina del Valle no solo produce para la región, sino que comienza a proyectarse hacia otros puntos del país, a ampliar su horizonte.

Precisión y paciencia



La apicultura, en su versión más técnica, combina ciencia y sensibilidad. No hay recetas rápidas: todo depende de la observación, el manejo y el respeto por los tiempos biológicos. “Vamos aprendiendo todo el tiempo”, resume Bustos.

En cada colmena, en cada larva seleccionada, en cada vuelo de fecundación, se juega el resultado de un proceso que requiere dedicación constante.

Y en ese entramado silencioso, donde miles de abejas trabajan en sincronía, La Reina del Valle construye algo más que producción: construye conocimiento, identidad y futuro para la apicultura regional.

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