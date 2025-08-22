Pronóstico de heladas: ¿Qué esperar en Río Negro y Neuquén para la noche del 22 de agosto?  

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brindará información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas hasta el 31 de octubre de 2025. En esta sección, vas a encontrar cobertura completa y difusión de esta información clave para la actividad frutícola en la región.

Según informó la AIC habrá una actualización diaria que estará disponible después de las 21 horas y es la que los productores tendrán disponible en este medio.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 22 y madrugada del 23 de agosto

Continúa el ingreso de aire frío del sudoeste con vientos moderados a regulares. Brusco ascenso de la presión. Momentos de calma sobre la madrugada con probabilidad de heladas. Algunas zonas frías podrían registrar mínimas por debajo del intervalo.

Pronóstico para el norte del Alto Valle – (Añelo, El Chañar, Vista Alegre)

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del sudoeste con ráfagas regulares y momentos de calma sobre la madrugada.

: moderados del sudoeste con ráfagas regulares y momentos de calma sobre la madrugada. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle – (Senillosa, Plottier)

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del sudoeste con ráfagas regulares y momentos de calma sobre la madrugada.

: moderados del sudoeste con ráfagas regulares y momentos de calma sobre la madrugada. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro – (De Confluencia a Valle Azul)

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del sudoeste con ráfagas regulares y momentos de calma sobre la madrugada.

: moderados del sudoeste con ráfagas regulares y momentos de calma sobre la madrugada. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

Pronóstico para Valle Medio – (De Chimpay a Co. Josefa)

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del sudoeste. Momentos de calma sobre la madrugada.

: moderados del sudoeste. Momentos de calma sobre la madrugada. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste (Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre)

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : Vientos moderados del sudoeste. Momentos de calma sobre la madrugada.

: Vientos moderados del sudoeste. Momentos de calma sobre la madrugada. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

Pronóstico para la región Atlántica (Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande)

Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles a moderados del sudoeste. Momentos de calma sobre la madrugada.

: débiles a moderados del sudoeste. Momentos de calma sobre la madrugada. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.