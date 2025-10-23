Sorpresa en Junín de los Andes, el gobernador de Neuquén dijo presente en la Expo Bovinos 2025 y hasta entregó premios

Todo fue algarabía y gritos de alegría de los jóvenes que festejaban la premiación al fruto de su esfuerzo en la pista de la Sociedad Rural de Neuquén en Junín de los Andes, a la vera del río Chimehuin, en el marco de la Expo Bovinos 2025 que se celebra hasta mañana viernes.

Este jueves se llevó adelante la jura de los animales que presentaron los escuelas y algunos concursantes individuales de lo que fue el Concurso Tromen de Recría Juvenil.

En este concurso, cada participante de Neuquén, Río Negro y Chubut presentó los animales que estuvieron acompañando durante seis meses en el proceso de recría y de preparación para pasar en la pista, en lo que fue categoría individual.

La Jura del Concurso Tromen en la pista de la Sociedad Rural de Neuquén. (Foto: Miguel Vergara)



En la categoría grupal se presentaron cuatro escuelas agrotécnicas de Neuquén, una de Chubut y una de Río Negro lo que prometía una jura muy reñida realizada por el veterinario y jurado Hereford Ramón Arregui que finalmente coronó a los ganadores de esta nueva edición de este concurso que crece y llena de orgullo a organizadores y participantes.

En horas de la tarde del jueves se realizó, además, la jura de reproductores Angus y Hereford en la pista de la Sociedad Rural de Neuquén.

La visita del gobernador Rolando Figueroa



En el transcurso de la mañana se hizo presente en el predio rural el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, quien presenció parte de la premiación de este concurso juvenil, en donde también tuvo que entregar algunos presentes.

El gobernador Figueroa participó en la premiación del Concurso Tromen. (Foto: Miguel Vergara).



El mandatario dialogó con Río Negro Rural y expresó su alegría por el concurso. «Lo que me gustó mucho de la jornada es el interés de los chicos, y los vi muy comprometidos a los docentes, hay futuro. Tenemos que ser muy inteligentes y todo esto que viene del subsuelo reinvertirlo muy bien en el suelo. Esa reinversión en el suelo es lo que nos va a dar proyección en el tiempo», dijo el gobernador de Neuquén.

«Tenemos que centrarnos en cómo mejoramos la productividad, cómo somos más competitivos, cómo tomamos decisiones importantes desde el Estado que apalanquen la decisión del privado», expresó Figueroa.

«Lo que se nota acá, y no ocurre lo mismo en otros rubros productivos, es que la generación que viene apunta a prepararse para mejorar la productividad en el campo, la ganadería tiene futuro y va a crecer, pero tenemos que diseñar un programa para que las inversiones del Estado estén bien hechas, encaminadas a lo que hace falta», finalizó el mandatario provincial.

Barrera sanitaria y más elogios para el Concurso Tromen



La presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia de Larminat, sostuvo que la flexibilización de la barrera sanitaria sigue poniendo en riesgo el estatus sanitario de la región, más allá que Chile haya decidido continuar reconociendo a la Patagonia como libre de aftosa sin vacunación.

Martín Zimmermann, Cecilia de Larminat y Max Knüll. (Foto: Miguel Vergara)



«Nosotros tenemos todo nuestro stock ganadero y la fauna silvestre sin vacunación desde hace años, y cualquier cosa que pase nuestra hacienda está mucho más vulnerable que la de la zona con vacunación, celebramos la decisión de Chile pero seguimos en desacuerdo con la decisión de retroceder en lugar de avanzar respecto de la vacunación«, dijo la directiva rural.

Respecto de la emergencia por sequía, Larminat dijo que ya estaba firmada por el gobernador y que «ahora los productores tienen que firmar una declaración jurada informando que su campo fue afectado por la sequía, y después de reuniones para tratar la problemática todo apunta a aliviar cargas animales en los campos, buscar una salida económica para esos animales y pensar que a largo plazo esta tendencia del clima va a continuar, hay que pensar en un sistema productivo con herramientas de manejo que estén más adaptadas a esta realidad, ser eficientes sin aumentar la carga del stock ganadero».

«El Concurso Tromen se lleva todos los elogios y aplausos de esta Expo, y fue una alegría que el gobernador haya visto eso, esta actividad le da mucho sentido a lo que hacemos». Max Knüll, Director Ejecutivo de la Fundación Tierras Patagónicas y vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Neuquén.

La productora y dirigente también habló de cuidar el recurso natural, «somos responsables de encontrar el equilibrio entre suelo y agua, ser eficientes productivamente para que el recurso que usamos hoy lo puedan usar nuestros hijos más adelante».

Max Knüll, Director Ejecutivo de la Fundación Tierras Patagónicas y vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Neuquén, expresó sobre el Concurso Tromen «vi algo que me pone muy contento, me enorgullece, fue emocionante ver como los chicos se involucran, esto va a seguir creciendo poque los jóvenes le ponen mucha pasión».

«El Concurso Tromen se lleva todos los elogios y aplausos de esta Expo, y fue una alegría que el gobernador haya visto eso, esta actividad le da mucho sentido a lo que hacemos», expresó Knüll.

Una cuestión de arraigo



Por último sostuvo: «Hay un concepto muy en boga en la actualidad que es la sustentabilidad, la sustentabilidad de cualquier sistema es fundamental porque si no las cosas se terminan. No hay sustentabilidad sin arraigo«.

Martín Zimmermann, de estancia Quemquemtreu y ex presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, dijo sobre el Concurso Tromen que ver todo lo que pasó «es esperanzador».

«El arraigo es básico en esto que hacemos, mis hijos se hicieron profesionales y luego volvieron al campo, eso le da fortaleza a todo el sistema», finalizó.