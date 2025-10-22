La Expo Bovinos 2025 ya comenzó con mucha actividad en los corrales en Junín de los Andes
La primera jornada de la muestra estuvo caracterizada por el ingreso de animales y los preparativos de los ejemplares para la jura del Concurso Tromen y de reproductores Angus y Hereford que se realizará este jueves.
El predio de la Sociedad Rural de Neuquén arrancó a todo ritmo en los corrales donde los más jóvenes preparaban los animales para la Jura de la 2da edición del Concurso Tromen de recría juvenil, con 18 chicos participantes en categoría individual y 6 escuelas agro técnicas en categoría grupal.
Durante la jornada comenzó la llegada de reproductores y animales de rodeo general que saldrán a la venta el próximo viernes 24 de octubre a partir de las 15 horas.
Este jueves por la tarde se desarrollaron los primeros encuentros de capacitación y charlas que incluyeron:
• 14 hs: Programa Esteppa.
• 15 hs: Rosa Mosqueta: cómo encarar el control de una plaga tan difícil.
• 16 hs: Vitaminas y minerales: la importancia de la micro nutrición en el resultado productivo.
• 17 hs: Dietas líquidas: experiencias en la zona.
En la zona de la pista, que lucía un verde intenso en casi toda su extensión, los jóvenes participantes del concurso Tromen paseaban sus animales para ir familiarizándose con esa tarea de amanse, que es uno de los puntos que se evaluará en la jura de mañana.
Este jueves continuará la admisión de bovinos generales a remate, será la jura y premiación del Concurso Tromen y a las 11.30 habrá una charla demostrativa sobre “Cómo llegamos desde la preñez a las pistas”.
Otro de los platos fuertes de la jornada será la jura de reproductores Angus y Hereford de las distintas cabañas que llegaron a la muestra.
La jornada de charlas del jueves cierra a las 18 con «Identificación electrónica y trazabilidad de los bovinos».
Comentarios