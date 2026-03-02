Temporal en Río Negro: hubo daños en maíz por granizo, pero los ganaderos respiran por la lluvia

La alerta meteorológica se cumplió, y marzo empezó con tormenta sobre el centro-norte y este de la provincia de Río Negro. Los reportes de los productores agropecuarios dan cuenta, principalmente, de importantes acumulados de lluvia.

Agua bendita: mucha lluvia en Río Negro

«Una bendición». Así califican la lluvia caída en la meseta y los valles del norte rionegrino en los primeros dos días del mes de marzo, justo cuando una larga sequía comenzaba a afectar y preocupar a los productores que hacen ganadería en secano.

«Las consecuencias del temporal fueron buenas, porque llovió. En la zona de General Conesa tuvimos entre 10 y 55 milímetros, que son una bendición», aseguró Roberto Gutiérrez, presidente de la Sociedad Rural de esa localidad. Desde el valle del Negro Muerto informaron 7 milímetros.

En el mismo sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo dan cuenta de «muchísima agua, sobre todo en el Valle Inferior». Según precisaron, se registraron hasta 60 milímetros.

En las chacras del Idevi (Instituto de Desarrollo de Valle Inferior), dos productores informaron a Río Negro Rural sus registros: uno reportó 28 milímetros, y el otro 40. Al otro lado del río Negro, en Carmen de Patagones, dieron cuenta de 45 milímetros.

En el Valle Medio se dieron milimetrajes similares: productores reportaron 40 milímetros en Coronel Belisle, 31 en Lamarque, 30 en Choele Choel y 25 en Luis Beltrán.

Granizo: el otro lado de la tormenta en Río Negro

«Estamos haciendo el relevamiento, pero algo de daño por granizo hubo. No fue gran cosa, pero en el maíz se notó«, aseguró Rodrigo Núñez, presidente de la Sociedad Rural de Viedma y productor agropecuario en el Idevi. «Fueron dos mangas de piedras. En la primera fueron piedras grandes pero duró poco, alrededor de un minuto, y la segunda cayó 40 minutos después, fue más granizo pero más chiquito», precisó.

Daños en maíz, tras caída de granizo en Río Negro, en marzo de 2026. Foto: gentileza Rodrigo Núñez.

«El daño en el follaje del maíz es de un 40%», estimó Núñez. También desde el Idevi, otros productores informaron daños en avellanos, maíz y girasol, aunque no serían de consideración. «No puedo ir a mirar el maíz por el barro«, contó un productor de Darwin (Valle Medio), también afectado por el granizo.

