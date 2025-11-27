Una cabaña de Carmen de Patagones fue destacada como la mejor en la cría de Hereford Puro de Pedigree de la Patagonia

Cabaña La Txapela, de Gabriel Jaca, fue galardonada por segundo año consecutivo con el premio Niágara Sur por la Asociación de Criadores Argentinos de Hereford.

Este premio significa que el establecimiento es considerado por la Asociación como la Mejor Cabaña de Puro de Pedigree de la Patagonia.

La sumatoria de puntos obtenidos tras su participación en el circuito de exposiciones realizadas en la Patagonia le dieron el primer lugar a La Txapela con 3.511 puntos, seguida por la Cabaña Río Frío, de Trevelin, Chubut.

Cabaña La Txapela está ubicada en Carmen de Patagones y este año tuvo activa participación en la 13° Expo Nacional Patagónica de Hereford realizada en esa localidad, además de estar presente en las Exposiciones Rurales de Río Colorado, General Conesa y Choele Choel, donde obtuvo varios premios por sus animales que le permitieron treparse a lo más alto del premio Niágara Sur 2025.

A continuación, cómo quedó la premiación de los primeros diez lugares: