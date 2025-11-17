El precio del «gordo» ya ronda los $8.500 el kilo, ¿cuánto más subirá el valor de la hacienda?

El precio de la hacienda bovina no para de subir, y la oferta se achica cada vez más.

El kilo de «gordo» se pagó $7.700 el viernes y este lunes ya se convalidaron negocios por $8.500, IVA incluido del 10,5% en ambos casos, una tendencia creciente en los valores de la hacienda en todas las categorías que por ahora promete continuar.

Este valor se refiere al kilo de carne en gancho, que experimentó un incremento de 700 a 800 pesos por kilo durante el fin semana, o una variación porcentual superior al 10%.

Este incremento en los valores de la hacienda y de la carne tendrán su correlato en el mostrador más temprano que tarde, en momentos que las fiestas de fin de año comienzan a perfilarse en el horizonte y los bolsillos de los consumidores podrían llegar a tener sorpresas a medida que se acerca esta tradicional celebración.

Mucha demanda y poca oferta presionan sobre los precios



Consultas realizadas por Diario Río Negro muestran una respuesta clave a la hora de intentar explicar esta situación en particular: mucha demanda y poca oferta de hacienda.

Un productor ganadero de la zona expresó que en un campo habían cargado a $8.000 final el kilo de carne, «estamos hablando de 70 a 100 kilos la media res, serían unos 140 a 200 kilos de carne».

«En otro caso cargaron a $8.300 final, es decir que está entre 8,3 y 8,5 la carne, no el animal en pie«, aclaró.

Con un rinde de 56 o 57% un animal de unos 400 kilos, que es el peso estimado de faena en la región, tendría un valor por kilo en pie de $4.800 y un precio cercano a los dos millones de pesos por el ejemplar previo a entrar a faena.

«Hay muchas cosas que se juntaron, no hay hacienda gorda, no hay terneros, se están llevando todo para exportación, las vacas y también el novillo grande que está sin terminar», señaló este productor sobre las razones que explican esta realidad del mercado.

«Esto depende de la demanda, si hay demanda la hacienda vale, si no hay el precio se tranquiliza«, resumió.

El papel que jugó la sequía y ahora a esperar qué pasa en la semana



La escasez de la oferta también está dada porque la sequía obligó a sacar hacienda de los campos para alivianar stock y poder ser más eficientes con la alimentación de los animales que quedaron.

«La misma demanda hace que no haya un precio fijo, por ahí alguien necesita cargar urgente y te paga un poco más para cubrir los compromisos que tiene», especificó otro ganadero.

«No se puede decir mucho más porque este «quilombito» arrancó hoy, después de los remates de Choele, esta semana hay otro remate y vamos a ver si los precios se mantienen o suben más», finalizó este productor.