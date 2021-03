Sal Demonio vuelve a escena este fin de semana

Sal Demonio, el proyecto musical de bajo y batería que une a Gustavo Giannini y Pedro Folatelli, volvió a escena en estos días y tiene pensado seguir tocando el resto del fin de semana.

Cada tanto, ambos músicos sueltan ese demonio en cuestión y lo que ocurre es un repertorio bien variopinto de canciones reversionadas.

Esta vez, la gira del demonio, que comenzó este miércoles en Centenario, continuará mañana viernes en “La Cocina de Oro”, de Fernández Oro; el sábado se mudarán a “Vaticano”, en Roca; y cerrarán el domingo en Música al Patio de Fernández Oro, donde se sumará Zezé Nou & Alma Sónica para un super show. Y dicho sea de paso sobre este último show: entradas únicamente por anticipado, en Fernández Oro. (reservas al WhatsApp 2984648243).

Residente de Las Grutas por tiempo indeterminado, Gustavo Giannini volvió a Roca esta semana a propósito de la gira con Sal Demonio. Antes de los shows, habló con RÍO NEGRO de lo que sucederá en estos shows, de las razones que lo llevaron a instalarse en la costa y de lo que podría suceder este año.

Lo primero que surge al ver esta formación es que se trata de un dúo atípico de batería y bajo que reversiona clásicos del cancionero popular. Se sabe, el repertorio es bien variado, incluso en modo delivery: “Vamos armando el repertorio de acuerdo al público y al lugar”, aclara Giannini. “A la primera lista de temas se sumaron cosas tangueras que hacíamos en ‘2x4 100 por 100’, boleros clásicos de Los Panchos, Buena Vista Social Club”.

Al repertorio de Sal Demonio, se sabe, lo arma también el público: “Abrimos el juego y les damos a elegir entre Hermética, Juan Luis Guerra o Viejas Locas, tangos, boleros... no va a pasar nada abajo del escenario que no suceda arriba, como diría mi amigo Willy Crook” (risas).

Folatelli & Giannini, socios del demonio.

Sal Demonio y su radicación en Las Grutas de algún modo están relacionadas, o más bien unidas, por un accidente raro. Volvamos el tiempo atrás: al otoño de 2019, de madrugada. Gustavo Giannini volvía a su casa de Roca cuando, al intentar abrirlo, el pesado portón que daba a la calle se le vino encima aplastándolo y rompiéndole la pierna derecha.

El diagnóstico fue una doble fractura y varios meses de reclusión en su casa, pero, también sabe, a Giannini, si no toca, la música igual le brota. Después de haber maratoneado hasta el cansancio por Netflix y con la música llegándole al cuello, creó esto que conocemos como Sal Demonio con bonus track: el bajista ahora también iba a cantar.

Después de operaciones, rehabilitaciones varias y sobre todo dolor, el músico volvió al ruedo, entre otras cosas grabando y tocando en Cosquín Rock junto a Mariano Martínez, sí, el de Attaque 77.

Su llegada a Las Grutas, a fines de noviembre pasado, tuvo que ver con la temporada de verano en la cual tocó casi sin parar, con una casa familiar y con cuestiones personales, pero también con una continuidad de su rehabilitación de la pierna malograda: mucha caminata por la playa.

“Me atrapó Las Grutas, nunca me había quedado tanto tiempo, lo aprovecho para caminar mucho, tocar y disfrutar del lugar” asume. Pero, tratándose de él, no fue extraño que también haya en su residencia gruetense una búsqueda de nuevos lugares para tocar. “Acá estoy muy cerca de San Antonio Oeste, Viedma o Puerto Madryn, lugares donde toqué, pero no tanto y quiero ver qué onda este circuito.

Sobre el futuro cercano, coronavirus de por medio, Giannini tiene proyectos como siempre, pero, como él mismo reconoce, todo ahora es muy raro. Por lo pronto trabaja en un nuevo disco solista que graba y masteriza Pedro Folatelli, quien además toca la batería. Del proyecto también participan Ale Sandoval en guitarras, Fernando Pizarro en violonchelo, Juan Pablo Bergese en trompeta y Robinson Ibaca en teclados. De este proyecto ya se puede escuchar en YouTube "7 am” y “Nueva era virtual”. Sigue con el programa “Mundo Arte”, por la FM local Sincronizate Rock y una cadena radios nacionales uruguayas; sigue pendiente el show junto a Litto Nebbia en un hipotético Lollapalooza 2021 y dos no menos hipotéticas giras sureñas acompañando a Willy Crook y El Soldado. Como se ve, acá o en la playa, un Giannini auténtico.