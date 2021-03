"Tango": historia de la primera colaboración entre Charly García y Pedro Aznar

Se cumplen 35 años del lanzamiento de “Tango”, disco que Charly García y Pedro Aznar publicaron en marzo de 1986 y que surgió de un encuentro casi casual de ambos artistas en Nueva York, del que florecieron seis buenas canciones, entre las que se cuentan los hits del bicolor “Hablando a tu corazón” y “Pasajera en trance”.



La idea del álbum, en el que todos los instrumentos fueron tocados por García y Aznar, nació espontáneamente en esa ciudad estadounidense, donde en diciembre de 1985 grabaron y mezclaron todo en una semana junto al técnico Joe Blaney, el mismo de “Clics modernos” (1993) y “Piano bar” (1984), dos emblemáticos trabajos solistas de Charly.

En ese momento de su carrera, García había desarmado su banda de los últimos tres años (donde estaban Fito Páez y los integrantes de GIT) y estaba creando una nueva formación (con Samalea, Basso, Coleman y Calamaro); por su parte, Pedro había dejado de tocar en el famoso Pat Metheny Group.

“Tango”, reunión en formato de dúo de dos ex Serú Girán, fue el primer disco de un flamante contrato de García con CBS Discos y su repertorio incluía “Ángeles y predicadores” y “Gramercy Park Hotel”, compuesto entre ambos, y dos creaciones de Aznar: “Culpable eternamente” y “La gente es la misma”.



La dupla arriesgó que “Tango” podría ser considerado como una continuación de “Clics modernos”, que también grabaron juntos en Nueva York, donde Aznar ofició de bajista.

La presentación oficial del disco -que marcó el inicio del acercamiento de Aznar al pop después de unos primeros trabajos solistas orientados al jazz-, fue desde el 29 de marzo en cinco funciones con lleno total en la discoteca porteña Paladium e inicio de una gira por 23 ciudades junto al baterista estadounidense Casey Scheuerell, único músico invitado en la grabación neoyorquina; y al tecladista Fernando Muscolo.

“Tango” iba a tener su correlato en “Tango 2”, un proyecto que incluía nuevamente a Charly y Pedro, ahora con el aporte de Enrique Pinti quien a decir de Charly era “el mayor rapero de Argentina”», por la velocidad con la que hablaba y desarrolla los temas de sus monólogos.



Las letras son monólogos de Pinti cantados por él y musicalizados por Aznar y García, excepto la canción “Rap del cantapintiño”, cuya letra y música son de García y Aznar (firmado con el seudónimo de los siameses Shaka y Laka), pero es interpretado por unos adolescentísimos Illya Kuryaki and the Valderramas.

“Tango 3” nunca existió, pues se trató de un proyecto que reunió a García y Aznar esta vez Gustavo Cerati que no pasó de un puñado de experimentos en el estudio. Experimentos que dejó una canción como “No te mueras en mi casa”, que fue a parar al disco “Filosofía barata y zapatos de goma”, de Charly.

Así las cosas, el sucesor oficial de “Tango” fue “Tango 4” editado a fines de 1991, disco en el cual los ex Serú Girán vuelven a hacerse cargo de todo.

Pero esa será otra historia.