Samid se disculpó por violar la domiciliaria para ir a comer a una parrilla

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 de la Capital Federal resolvió que el empresario de la carne Alberto Samid permanezca bajo el régimen de prisión domiciliaria, pero le revocó las salidas laborales tras ser filmado almorzando en una parrilla de la ciudad bonaerense de Ramos Mejía, el feriado del 21 de junio pasado.

El tribunal decidió "mantener el arresto domiciliario dispuesto por decisión del 24/06/19 en las condiciones allí aludidas" y recordar "que, ante un nuevo incumplimiento de las obligaciones asumidas, se dejará sin efecto el arresto domiciliario concedido y se dispondrá su inmediato alojamiento en sede carcelaria".

Los jueces solicitaron además a la Dirección de Control para Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia de la Nación que arbitren los medios necesarios a efectos de que, a la mayor brevedad posible se coloque a Samid un nuevo dispositivo que cuente con el servicio localizador de GPS, informaron fuentes judiciales.

Los jueces también dispusieron revocar la autorización para salidas laborales "que le fuera concedida por resolución del 25/11/20, con noticia al respectivo órgano de control" y que implicaba que podía ir al Mercado Central tres veces por semana en horarios preestablecidos.

Samid está condenado a 4 años de prisión por asociación ilícita y goza de arresto domiciliario con tobillera electrónica mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso contra esa pena. El pasado lunes 21 de junio una clienta increpó y filmó a Samid en una parrilla de Ramos Mejía (partido de La Matanza) mientras almorzaba con otras personas.

El empresario sostuvo que había ido al lugar a dejar un pedido de carne, algo que fue desmentido por los dueños del comercio llamado "Paja Rota".

Pidió disculpas

Samid se disculpó por haber violado la prisión domiciliaria para ir a comer una parrilla. “Quiero pedirles un sincero perdón”, expresó a más de una semana del escrache.

“Habiendo pasado varios días una situación de mucho estrés, me produjo un síndrome confusional y en esa circunstancia me encontré en un lugar donde no debí haber estado”, señaló Samid en Twitter. Y agregó: “A todos aquellos a los que mi presencia le ha molestado, a la señora que me filmó, a la gente de la parrilla y principalmente a la Justicia quiero pedirles un sincero perdón”.

Con información de Agencia Télam