San Lorenzo empató y ya no depende de sí mismo en la Sudamericana

Troyansky busca la pelota contra Da Silva. El delantero abrió el marcador pero San Lorenzo no pudo ganarle a 12 de Octubre.

Otra floja actuación de San Lorenzo. Sacó un punto sobre nueve posibles en la Copa Sudamericana, donde anoche empató con el modesto 12 de Octubre de Paraguay, por la fecha 3 de la fase de grupos.

El Ciclón quedó último en la zona A del torneo, donde su rival de ayer lidera junto a Huachipato con 5 puntos y Rosario Central tiene 4.

En la noche del jueves, Franco Troyansky abrió la cuenta en la media hora de juego. El ex Olimpo y Unión cabeceó un centro de Óscar Romero, que fue lo mejor de su equipo, en medio de un panorama discreto. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, José Núñez igualó las acciones.

Para el complemento, Dabove no le encontró la vuelta al partido con los cambios. Los ingresos de Nicolás Fernández y Juan Ramírez no surtieron efecto y el resultado no se volvió a modificar.

Hubo preocupación tras la lesión de Alejandro Donatti, que salió a los 13' de partido por una molestia y fue reemplazado por Diego Braghieri.

La igualdad determina que San Lorenzo ya no depende de sí mismo en el torneo. Debe ganar los tres encuentros que le quedan y esperar que los punteros no sumen más de cuatro unidades. Cabe recordar que clasifica un solo equipo de cada grupo a la siguiente instancia de la Sudamericana.