El gobierno justificó el duro cepo al dólar: "Es para preservar las reservas"

Sandleris, presidente del Banco Central. Foto: archivo

Guido Sandleris, titular del Banco Central, brindó una conferencia de prensa en la que defendió las nuevas restricciones para la compra de dólares.

Afirmó que las medidas cambiarias tomadas son "para preservar las reservas internacionales" y confirmó que "el resto del esquema cambiario se mantiene sin modificaciones".

Desde ayer se dispuso que las personas físicas sólo podrán comprar hasta 200 dólares por mes por operación bancaria y 100 dólares en caso de hacerlo en efectivo hasta diciembre.

"Las medidas no afectan el acceso a las divisas para el comercio exterior", señaló Sandleris, pero reconoció que estas medidas “no son gratuitas para la economía” y afectan a “mucha gente y a la actividad económica”.

Por otro lado, el presidente del Banco Central explicó que el Comité de Política Monetaria (COPOM) se reunirá esta semana para definir los lineamientos de la política monetaria para noviembre y diciembre.

Sandleris afirmó que "no se introducirán cambios en las necesidades de cuenta corriente, como es el comercio exterior y el turismo.

En concreto, para las operaciones vinculadas al turismo en el exterior, el acceso a divisas para consumos con tarjeta permanece sin variantes. En tato, los retiros de efectivo en el exterior con tarjetas de débito locales sólo podrán ser efectuadas con débito en cuentas locales del cliente en moneda extranjera.

Anoche, tras la consagración de Alberto Fernández, el directorio del Banco Central dispuso que las personas físicas sólo podrán comprar hasta 200 dólares por mes por operación bancaria y 100 dólares en caso de hacerlo en efectivo hasta diciembre.

A través de un comunicado detalló que la medida responde al "actual grado de incertidumbre".

En ese marco, explicó que estableció "un nuevo límite de U$S 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivo". Y, aclaró que "estos límites no son acumulativos".