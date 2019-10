Profundizan el cepo: permiten comprar solo 200 dólares por mes

El titular del Banco Central explicará hoy las nuevas medidas.

El Banco Central anunció esta madrugada un fuerte endurecimiento del cepo cambiario, luego del persistente fuga de reservas en las últimas jornadas previas a las elecciones en la que ayer Alberto Fernández fue elegido presidente en primera vuelta.



De los 10.000 dólares por mes que se podían comprar, la entidad que dirige Guido Sandleris bajó el techo a 200 dólares, una cifra equivalente a la mitad de los 400 dólares que en promedio regían al final del gobierno de Cristina Kirchner.



“Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019”.



“Establece un nuevo límite de 200 dólares mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en 100 dólares a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos. Estos límites no son acumulativos”.



“En el día de mañana (por hoy) el Presidente del BCRA, dará una conferencia de prensa a las 8.30 para explicar el detalle de las mismas”, señaló la entidad bancaria.



Hoy a la mañana se hará la reunión entre el presidente Mauricio Macri y Fernández, donde seguramente se tocará el tema del valor de dólar y las reservas con las que llegará el Banco Central al 10 de diciembre.

Anoche, las autoridades del Banco Central -junto a funcionarios de Hacienda- se reunieron hasta altas horas para definir las medidas a aplicar previó a la apertura de los mercados.



Allí se definió que no habrá feriado bancario y que las entidades funcionarán tal cual lo vienen haciendo hasta ahora.

Sin embargo, no se descartan nuevas medidas por parte del titular del Banco Central, Guido Sandleris, como puede ser una mayor intervención en el mercado de cambios para que no continúe la caída de las reservas de la entidad.



Cabe recordar que, desde las PASO, la entidad monetaria ya perdió más de 22.000 millones de dólares y quedan sólo 11.000 millones de dólares para hacer frente a la demanda de divisas de ahorristas y empresas. Y fue justamente, este uno de los pedidos del electo presidente Fernández: “No dilapidar las reservas de Banco Central”.



Los problemas que quedan por delante recién comienzan. Fernández hereda un país con ajuste externo hecho. Hoy Argentina tiene superávit comercial y una cuenta corriente externa que tiende a equilibrarse con este dólar que se ubica en torno a los 65 pesos.



El principal problema es el financiero. Está cortado el crédito y el Gobierno saliente debe tomar decisiones rápidas -a partir de ahora- para definir un acuerdo con los acreedores que le permita abrir la puerta al refinanciamiento de sus pasivos. Todas las decisiones económicas que tome Macri a partir de ahora impactarán en el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre.