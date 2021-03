Schwartzman dio pelea pero quedó afuera en Miami

En un verdadero partidazo, Diego Schwartzman cayó en tres sets ante Sebastian Korda y quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El estadounidense se impuso por 6-3, 4-6 y 7-5 en 2 horas y 35 minutos de juego.

El local sacó ventaja rápido en el primer set y quebró el saque del argentino de entrada. Con un sólido servicio, mantuvo la diferencia hasta el final y lo cerró por 6-3.

El Peque estuvo lejos de poder quebrar en ese tramo y ni siquiera contó con una chance para hacerlo. De apoco, el N°9 del mundo empezó a mejorar la recepción y logró su romper el saque rival en el cuarto game de la segunda manga.

Korda batalló hasta el final y pasó del 1-4 al 4-4. Con el 5-4 a su favor, el de Villa Crespo mostró lo mejor de su repertorio, volvió a quebrar y se lo llevó por 6-4.

1991, Montreal: 23-year-old Petr Korda reaches first Masters 1000 quarter-final 👍



2021, Miami: 20-year-old @SebiKorda defeats Diego Schwartzman 6-3 4-6 7-5 to reach his first Masters quarter-final 👏 pic.twitter.com/BKhJmycEMI — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2021

Sin embargo, el argentino no pudo aprovechar el envión y perdió el primer game con su servicio en el comienzo del tercero. A pesar de tener solo 20 años, al estadounidense no le tembló el pulso en los momentos claves, lastimó mucho con sus drive cruzado y su revés paralelo.

Aunque no tuvo su mejor noche, Schwartzman no bajó los brazos y luchó hasta el final. Fiel a su estilo, no se dio por vencido pero se encontró con un rival en estado de gracia.

Al igual que en el primer set, Korda mantuvo la diferencia del quiebre inicial hasta el cierre y lo ganó 6-4. Es la tercera vez que el argentino pierde en la tercera ronda de Miami, algo que ya le pasó en 2017 y 2018. Para su rival será el debut en cuartos de final en un Masters 1000.

Ahora, el Peque se enfocará en los próximos torneos que serán sobre polvo de ladrillo, su superficie predilecta.