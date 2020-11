Se aprobó el presupuesto 2021 en Roca, sin cambios pero con varias críticas

Reunidos en una sesión extraordinaria virtual, los concejales de Roca aprobaron este miércoles el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 sin modificaciones, aunque con varios “llamados de atención” por parte los concejales de la oposición.

Tras una hora y quince minutos de debate y pese a las propuestas y críticas esbozadas por dos vecinos de Roca en la audiencia pública, los ocho ediles optaron aprobar el proyecto de ordenanza original, sin cambios. Las ideas de los ciudadanos fueron escuchadas, pero no incorporadas a las definiciones sobre el rumbo de la ciudad.

Con la sanción de esta ordenanza, ahora el Estado Municipal tendrá a disposición $2.089.155.702 de recursos y $2.089.155.702 por gastos. El total de erogaciones está compuesto de $1.892.775.702 en gastos corrientes, $164.580.000 en gastos de capital y $ 31.800.000 en aplicaciones financieras.

Se trata de un presupuesto sensible para muchos sectores afectados por la emergencia sanitaria durante el 2020, ya que desde un inicio se lo calificó como el proyecto de la “post pandemia”. Por otra parte, es el primero que se elabora bajo la gestión de la única intendenta mujer que tuvo Roca.

Durante la sesión, los cuatro concejales oficialistas del Frente de Todos, Natali Giordanella, Verónica Paniceres, Nicolás Paschetta y Juan Mercado; defendieron la propuesta desde el inicio y argumentaron sobre los “aciertos” de la gestión sorista en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19.

En tanto, los concejales opositores Graciela Leiva, Gustavo Maida y Gabriel Arto de Juntos Somos Río Negro, hicieron fuertes críticas sobre algunos puntos y volvieron a solicitar revisiones en las políticas hacia futuro. No obstante, dieron su OK en la votación nominal.

El jefe del bloque de Juntos, Gustavo Maida, inició su intervención polemizando con el “presupuesto cerrado”. “Hace 17 años que presentan el presupuesto a tiempo, pero no hay lugar para el debate, para la modificación (...) Si no hay lugar al debate, pareciera que habla uno y nadie lo escucha”, opinó el edil. “Este gobierno que es de una misma familia hace años, pareciera que no se puede cuestionar nada porque siempre se hizo así”, recalcó Maida en tono crítico.

Por otro lado, pidió “transparencia” y que sean publicados todos los meses los estados de tesorería del municipio. Sobre los números en específico, el empresario propuso reducir fondos a propaganda, publicidad, imprenta, folleteria y fiestas provinciales y tomar un porcentaje de esas partidas (en total 10 millones de pesos) para temas más urgentes como redes de agua, becas municipales o deportivas. “Tenemos deportistas de elite, que tienen que vender rifas para ir a competir afuera”, concluyó.

Graciela Leiva, por su parte, dijo que “cada vez quieren hablar menos”, sobre la aprobación del presupuesto. Su llamado de atención giró en torno a las políticas de género, para las cuales se destina “muy poco presupuesto”, pese a que fue una de las banderas de Soria.

Hay que hablar en términos de “Cifras reales”, dijo la concejala. “¿Cuánto se destina a políticas de género? En el área de Desarrollo Social que le corresponde el trabajo territorial, solo un 0,8% (...) las cifras me dan la razón”, aseguró e instó a tener presupuestos sensibles para género, porque de lo contrario, se termina reforzando la “desigualdad hacia las mujeres y colectivos trans”.

“Nuestra idea desde el principio fue acompañar, pero hace falta una discusión previa. Hay cosas que a mi como ciudadano me llaman la atención”, esbozó Gabriel Arto. Entre los puntos llamativos, el concejal dijo está el destino de “valores no especificados” u “otros conceptos” en todas las áreas, con desembolsos cada vez más notorios; y las importantes sumas para honorarios de técnicos y profesionales.

Por otro lado, aclaró que está de acuerdo en que en 2021 no haya superávit fiscal, pero pidió “no subejecutar” partidas. Además, solicitó que en la audiencia pública del año que viene puedan estar presentes quienes confeccionan el presupuesto para que el entendimiento y las respuestas estén al alcance de toda la población.

Las palabras del oficialismo

Desde la bancada del Frente de Todos, Verónica Paniceres abrió la lista de oradores, destacando la continuidad en la política municipal y dijo que este presupuesto se apoya en el resultado de ejercicios anteriores. “Hay que destacar la decisión política, la inversión social, el plan de obras públicas en pos de afrontar la post pandemia”.

Durante la pandemia y la emergencia social que se vive, “el municipio tuvo que ser la trinchera”, dijo Paschetta y recibió las demandas de todos los vecinos. En este sentido, el presidente del bloque dijo que se dio respuesta a los distintos sectores de la mano de medidas y programas concretos. “En lo que va del año la recaudación de tasas cayó”, comentó Pascheta y dijo que aun en ese escenario, el municipio pagó los sueldos y debatió aumentos en las paritarias.

Por su parte, Juan Mercado dijo que “La pandemia nos dejó una dolorosa radiografía de la ciudad”, opinó y expresó que este penoso panorama, no es consecuencia del coronavirus, sino del gobierno anterior, de Mauricio Macri. “Estamos terminando un año difícil, pero esta gestión tiene la voluntad política de hacer un plan de obras”, sentenció y agregó: “tiene como materializarlo”.