Se centralizó más el campo de protestas

Fracasó otro intento en Neuquén para desarrollar un emprendimiento económico por fuera del Estado y la explotación de los hidrocarburos.

Erika, Sofía, Julia, Rosario y El Peludo. Los nombres de las minas de oro y plata de Andacollo salieron de las galerías e inundaron las rutas de la provincia, en plena pandemia. El problema existía antes de la pandemia pero, por alguna insondable razón burocrática, no activó la alarma que la política vanguardista debe tener instalada.

Fue necesario que 50 de los 238 empleados de la australiana Trident Southern Explorations se cansaran de cortar la ruta en Chos Malal y decidieran viajar, de noche, al centro del poder del MPN. “El partido está en toda la provincia pero atiende en Neuquén capital, es como Dios, pero este atiende solo en Buenos Aires”, dijo un adulto mayor y militante del partido provincial.

El resumen. Vinieron a Neuquén y ¡oh! el poder político provincial descubrió que había un problema. Hubo una mediación y a los pocos días la situación se repitió. Otra vez fue necesario volver a la capital pero fueron frenados en Arroyito. La compleja trama de llamados telefónicos y promesas terminó con otro fracaso productivo de la minería en la provincia.

¿Por qué un partido que levanta la bandera del federalismo no aplica el concepto hacia el interior de la provincia? El academicismo no lo estudió como fenómeno porque, tal vez, se nutre de la observación de lo que pasa en la ciudad de Neuquén, una mirada centrista.

En el MPN se cumplió la profecía de que cuando hay malestar en el interior hasta que no se golpea la puerta de la Casa de Gobierno no se los atiende.

A fines de agosto de 2001 estacionó en la calle Belgrano, entre Rioja y Santiago del Estero, un camión en el que viajaron estudiantes y vecinos de Zapala. Querían una reunión con el gobernador o con el ministro para reclamar que la ciudad del centro estaba olvidada, que no tenía trabajo, y que faltaban obras públicas.

Un secretario salió de la puerta de la Casa de Gobierno, que da a esa calle, y les dijo que solo les iba a recibir una nota. Insistieron pero no lograron el objetivo de ser escuchados por el gobernador o, en su defecto, un ministro. Frustrados, se volvieron a Zapala donde lograron ser escuchados y ese fue el origen de la pueblada.

La ruta cortada, la provincia paralizada y la forma de calmar la fiebre social fueron obras, créditos, planes de trabajo y promesas. Lograron más de lo que originalmente habían imaginado.

¿Qué activa o desactiva en el espacio decisorio el orden de prioridades? Es evidente que la respuesta pasa por la proximidad y la visibilidad. Esta última acción no tiene que ver con la concentración de los medios porque con internet la desconexión que antes había pasó al olvido.

En la anterior gestión provincial hubo una situación de tensión social cuando la anterior firma Andacollo Gold, cuya subsidiaria neuquina fue vendida a profesionales de una provincia vecina, se retiró y el Estado pagó los platos rotos. Después se licitó y ganó la australiana con cierta desconfianza de los mineros a quienes no los dejaron opinar en el proceso de selección de la firma frente a otras dos ofertas.

¿Por qué se esperó dos meses para resolver sacar la concesión con el costo social? Unos opinan que es una cuestión entre privados y que el Estado no debía meterse para respetar la seguridad jurídica. Otros bucean en un mar de suspicacias para encontrar una razón conspirativa dentro del partido provincial. Los menos creen que hasta que el agua no llega al cuello no hay necesidad de hacer nada para no incidir en el resultado.

El doctor en Historia Fernando Aiziczon, bajo el título “Luchas en las calles”, analizó que en Neuquén hay una cultura política de resistencia y protesta con prácticas y símbolos que exteriorizan un malestar y generan una identidad. Dice que esto impacta en la política que no solo se expresa en los votos, sino también en las calles.

La resistencia hizo mella en la actuación política y uno de los símbolos que se adoptó, el corte de ruta, ya forma parte del patrimonio neuquino. Como toda acción tiene su reacción, el poder centralista adopta anticuerpos.

El conflicto desnudó que fracasó otro intento de desarrollo económico fuera del Estado y de los hidrocarburos.