Se define hoy si se vuelve a las clases presenciales en Neuquén

La sesión del Consejo Provincial de Educación pasó ayer a un cuarto intermedio y recién hoy se resolverá que sucederá con el retorno a las clases presenciales a partir de la semana próxima.

Antes de iniciar la reunión del cuerpo colegiado, la ministra de Educación, Cristina Storioni, había adelantando en medios de la región que se analiza una vuelta a las aulas en las localidades que su situación epidemiológica lo permita. En la zona Confluencia está descartado.



El gremio docente, ATEN, no está de acuerdo con el regreso a la presencialidad en este contexto sanitario.

El sindicato advierte que una presencialidad por localidades no es segura ya que en los lugares que tienen baja contagiosidad, los docentes provienen de otras localidades que tienen alto niveles de contagios. “Nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que hay localidades que han tenido una baja de transmisión viral, los docentes provienen de lugares donde hay mucha transmisión viral”, confió en diálogo con Río Negro, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo.



Pero además, desde el gremio sostienen que ante la situación epidemiológica que vive la Provincia, la vuelta a las aulas iría en contra de los pedidos que realiza el sistema de Salud, para bajar la circulación.

“Nos parece que hay que ser muy cuidadosos con lo que está diciendo Salud que plantea la necesidad de mantener medidas de restricción que de alguna manera hagan reducir la presión que tiene hoy el sistema”, indicó Guagliardo.

El 100% de ocupación de camas que se mantiene en la Provincia hace más de un mes, que incluye pacientes internados en guardias y en lugares no pensados para tal fin, es otro de los parámetros que preocupa al gremio docente ante la vuelta a la clases presenciales.



“Si seguimos teniendo un 100% de ocupación de camas quiere decir que no podemos tener ningún problema que requiera hospitalización, y el sistema educativo genera una actividad adicional a la que hoy se tiene que puede generar distintas demandas de Salud que hoy no se podrían atender”, señaló. Y subrayó: “El problema de la contagiosidad en las escuelas se puede controlar, pero hay un movimiento que se genera que no lo podes controlar”.



El representante del gremio docente también aclaró que desean la vuelta a la presencialidad aunque creen que la situación epidemiológica no lo permite. “Estamos con un problemón pedagógico desde el año pasado, los maestros y las maestras estamos haciendo un enorme esfuerzo porque estamos reinventándonos todo el tiempo para mantener el vínculo con los estudiantes. Quisiéramos tener presencialidad para tener otras condiciones de trabajo, el tema que en este momento seguimos viendo que la situación sanitaria nos exige mantener este trabajo que se viene haciendo”, resaltó Guagliardo.

Velas y críticas por la educación

Ayer los grupos de Padres Organizados de Neuquén, Río Negro y Patagonia reclamaron en varios puntos de la región por el regreso a las escuelas.

Se trata de lo que denominaron “Vigilia por la educación”. Se prendieron velas en la capital neuquina, Roca y Cipolletti.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, criticó duramente esta convocatoria.

“Siguen sin entender nada. Tienen suerte de prender velas en Casa de Gobierno, ojalá nunca tengan que ir a prenderlas a los cementerios. Es una pandemia, están muriendo neuquinxs. Espero que el gobierno no ceda ante los negacionistas”, dijo el gremialista reafirmando la postura de ATEN de continuar con la virtualidad mientras continúe la crítica situación epidemiológica.