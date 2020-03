Se descartó caso sospechoso de coronavirus en Cutral Co

Desde el hospital de Complejidad Media de Cutral Co se informó que anoche ingresó una paciente con síntomas respiratorios. Se activó todo el protocolo dispuesto en función de la pandemia aunque se corrorobó que no cumplía con los “criterios epidemiológicos”. A través de una comunicación, el propio centro hospitalario indicó que “no es un caso sospechoso de coronavirus”.

Por otra parte, se les indicó a los vecinos que se activó el protocolo por si se llegaba a tratar de un caso sospechoso y había que cumplir el aislamiento, lo que no fue necesario, pero sí se comprobó que funcionó adecuadamente.

En conferencia de prensa del comité de emergencia, que se brindó el martes último, se indicó que el número telefónico para hacer denuncias cuando existe un incumplimiento de la cuarentena, o para alguien que llegó del extranjero y no hizo el aislamiento, es el 4962662 y pedir con el interno de la dirección.

Mientras que para los casos de los síntomas se debe llamar al 107 y no se debe asistir a la guardia.