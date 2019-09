Se desconoce cuánto le cuesta a San Martín llevar sus residuos a Alicurá

Concejales de San Martín de los Andes denunciaron que se desconoce el costo que tiene para la ciudad realizar la transferencia de residuos y disposición final en Alicurá. Dijeron que si bien pidieron la información al municipio hace ya cuatro meses todavía no tuvieron respuestas.



“No se nos informa cuánto está saliendo el flete de transferencia y cuánto paga la provincia en la disposición final de Alicurá al ser tercerizado y cuánto de ese costo se transfiere a la ciudad que somos los únicos que estamos operando en el lugar”, manifestó el concejal Martín Rodríguez de Unidad Ciudadana.



El concejal sostuvo que la transferencia actualmente “ se está haciendo de manera costosa y en forma inadecuada porque se está haciendo en los propios camiones recolectores y sin compactar porque no tenemos equipos para hacerlo ni encapsuladora”.



Expresó que al no compactarse “se desaprovecha los metros cúbicos y es algo que no es barato” e indicó que la cava habilitada para la disposición final ubicada a 150 kilómetros de la ciudad “según los técnicos duraría hasta diciembre-enero” si no avanzan las tareas de ampliación.

En la semana pasada recibieron una respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal al pedido de informe del Concejo Deliberante, pero resaltaron que en el escrito no se informó sobre los costos de la transferencia de los residuos y su disposición en el relleno sanitario de Alícurá.



Se brindó datos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia del Neuquén que respondió aspectos técnicos referidos al estudio de impacto ambiental y otros estudios de suelo en el relleno sanitario de Alicurá.

Dijo que otro de los pedidos que sumarán al ejecutivo desde el bloque de Unidad Ciudadana es que se informe cuándo comienza la remediación, fiscalización y el monitoreo ambiental sobre el ex vertedero. “Quedó una montaña de 24 metros de altura”, recordó Rodríguez y señaló que hace dos meses Alicurá recibe los residuos de la ciudad.



En la semana anterior el municipio renovó un contrato con el Ejército para que funcione en un predio de la institución la operación de transferencia transitoria.