Se instalará una planta de secado y afilado de madera en Allen

Durante el primer trimestre del año que viene comenzará la construcción de una planta de secado y afilado de madera en Allen, confirmó la intendenta de la ciudad, Liliana Martín.

La Cámara de Forestadores Empresarios Madereros y Afines de la Norpatagonia (Cafema) firmó un convenio con el ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy.

La inversión para construir la planta en el parque industrial de la ciudad será de 950 mil dólares. El subsecretario de Recursos Forestales de Río Negro, Fernando Arbat, detalló a este diario que tanto Provincia como Nación gestionaron los fondos en el Banco Interaméricano de Desarrollo.

“La Cámara administrará la planta para que los socios y el resto de la comunidad del sector forestal puedan usar sus maquinarias”, dijo.

El funcionario manifestó que se trata de un proyecto productivo social para hacer el uso de la madera más sustentable.

Remarcó que los fondos no son un préstamo sino un aporte no reintegrable. “Es una deuda que toma Nación y Provincia, Cafema no va a tener que devolver estos fondos”, aclaró.

El objetivo es agrupar a todo el sector en el uso de las herramientas. “Habrá una tarifa para los socios y no socios que será accesible para usar la planta. No será con un fin de lucro sino para solventar los gastos. De esta manera se podrá agregar valor a la madera de la zona a un precio accesible”, reiteró.

Arbat informó que durante la primera etapa se necesitarán más de 10 empleados para que la planta esté operativa y que luego se van agregar más.

En cuanto a la estructura señaló que se construirá un sum para capacitar a todos los productores forestales, “a partir de allí se van a disparar muchos convenios con todo el sector forestal de todo el Alto Valle”. Además se comprarán hornos de secado y maquinaria para el centro de afilado, agregó.

Atada al comportamiento de la fruticultura, la industria maderera vive una profunda crisis. En un informe que realizó este medio hace un año, los referentes del rubro detallaron que la actividad había caído un 70% comparada con lo que producía hace 15 años.

Su fuerte siempre fue la elaboración de jaulas para la fruta, palets y bins pero el volumen de producción ha decaído en forma notable y muchos aserraderos grandes han tenido que cerrar. Como alternativa, algunos se dedican hoy a la construcción de casas con madera de álamo.