Se normaliza lentamente el suministro de agua en los barrios de Roca

La empresa estatal Aguas Rionegrinas informó que durante la madrugada finalizó la reparación del acueducto que dejó a unos cinco barrios de Roca sin servicio. Debido a este inconveniente y a la rotura de otro caño hay familias que hace una semana no que reciben agua.

Cerca de las 3 comenzaron a bombear nuevamente agua a la red, luego de ser reparado el ducto de asbesto cemento ubicado en las cercanías de la planta potabilizadora. El personal de ARSA debió trabajar durante varias horas para realizar el cambio de la pieza que se encontraba dañada.

Una vez concluidas las tareas informaron que a primeras horas de la mañana de hoy los niveles de presión mejoraron notablemente y prevén que durante el transcurso del día se pueda normalizarse plenamente el servicio. De todas maneras recomendaron hacer un uso racional del agua, evitando prácticas de alto consumo del recurso.

La rotura del acueducto se registró esta semana y afectó a los barrios Aeroclub, Nuevo, Noroeste, Tiro Federal y La Barda. Pero los usuarios de esta zona desde el viernes pasado tienen interrumpido el suministro, ya que durante el fin de semana largo otro caño sufrió desperfectos.

"Es una situación insostenible, porque ya no tenemos agua ni para el baño. Mucha gente del barrio decidió irse a casas de familiares porque no puede comprar agua y el camión cisterna que manda ARSA no llega a cubrir la gran demanda. Estamos cansados de esperar una solución definitiva, nos hacen mil promesas pero nosotros seguimos en la misma", expresó Ailen Nandez, vecina de barrio Nuevo.