Sebastián Jeldres: ''en el fútbol, lo que queda son los amigos''

Sebastián Jeldres es uno de los mejores delanteros regionales hace varios años. Luego de su paso fructífero por Maronese e Independiente, emigró a Deportivo Madryn a mediados de 2019. El miércoles pasado fue protagonista marcando un gol en la victoria de su equipo sobre Sol de Mayo en la ida de la fase regional de la Copa Argentina por 2 a 0.

‘‘Miche (José Michelena) tuvo una molestia en el aductor y me tocó a mi. La pretemporada pasada no la pude hacer y por eso terminé el año mal físicamente, no me sentía bien e igual pude convertir. Esta vez pude jugar todo el partido, hacía dos meses que no jugaba tanto y se notó el trabajo que vengo haciendo’’, explicó el atacante a Río Negro.

En Madryn las pretensiones son altas. Llegó Mateo Acosta desde Brown de la misma ciudad para pelear con los tres delanteros que ya estaban.‘‘Hay un muy buen equipo, tengo compañeros que cualquier puede jugar. Son 25 jugadores excelentes. El DT tiene un laburo difícil porque entran 11. Estamos bienpor que somos una linda banda, un lindo grupo’’.

Gentileza Di Giusto Fotografía

Jeldres está jugando más cerca del área, no como segunda punta, su puesto clásico. ‘‘Ahora peleando entre los centrales le vamos buscando la vuelta. En la categoría hay pelotazos frontales, se lucha mucho y trato de pelearla ahí ytirar diagonales constantemente. El otro día en el primer gol fue así’’, comentó.

En el Federal A, el equipo chubutense está en zona de clasificación al hexagonal por el ascenso cuando queda la mitad de la primera fase. ‘‘Es un club que aspira a estar en otra categoría. Tenemos todo para eso. Se armó para pegar el salto’’, declaró Sebastián.

Antes de empezar la temporada hubo sondos de Cipolletti, Sol y Sansinena. ‘‘Escuché la oferta de Madryn, les había convertido el torneo pasado y por suerte se dio. Es un club muy profesional’’.

Este domingo, Madryn intentará cerrar el trámite que empezó en Viedma y pasar de fase. ‘‘Vamos a tratar de cerrar la serie haciendo nuestro juego. Jugar la Copa Argentina te motiva porque cruzarse con un grande de primera jugar, en estadios importantes, son cosas que ilusionan’’.

El futbolista mantiene su vínculo con los amigos que hizo en el fútbol. ''Es lo que queda de esta actividad. Me sigo hablando con todos. Cuando jugaron la final Independiente y Alianza fui a ver al Rojo y me invitaron a comer el asado para festejar. Con los chicos de Maro también me junté antes de fin de año. El fútbol te deja amistades, es lo que queda para siempre''.

Además, Seba le dedica a su hijo Bastian los goles que hace. Trata de tener a su familia lo más cerca posible a pesar de la distancia. Cuando no van ellos, él viene a la región para llenarse de cariño, ese que después le da fuerza para romper las redes.