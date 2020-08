Seguirá cerrado un supermercado en Huincul por casos de coronavirus

La sucursal Plaza Huincul de un supermercado continuará cerrada hasta por lo menos el 30 de este mes. Son tres los casos confirmados de empleados con coronavirus. Además, hay 15 trabajadores que se sometieron al hisopado y les dio negativo.

La semana anterior se confirmó el primer caso y se resolvió el aislamiento de seis trabajadores. A este lunes, los casos confirmados son tres, según lo informó el gerente regional Eduardo Del Prete a la radio local FM Fuego.

El directivo explicó que se respetará lo que indiquen, al respecto, las autoridades sanitarias y locales aunque en principio, el cierre será hasta el 30 de agosto. De todos modos, agregó que las dos sucursales de Cutral Co permanecen con sus puertas abiertas.

Otra de las medidas adoptadas fue una nueva tarea de desinfección que realizó una firma terciarizada. "Está descartado el contagio para los clientes porque cumplimos con todo el protocolo que se exige", describió.

En tanto, indicó que entre el personal hisopado y los contactos estrechos suman entre 25 a 28 trabajadores, exclusivamente de esta sucursal.

Finalmente, indicó que en el caso de los clientes que asisten no tendría que haber contacto estrecho porque se utiliza barbijos y aquella persona que no lo usa no puede ingresar a comprar, y en el caso de sacarselo, se lo retira. También hay distancia entre el empleado y el cliente, en la línea de cajas y en ningún caso superan los 15 minutos entre uno y otro.

Hay que recordar que en Cutral Co y Plaza Huincul, hay transmisión comunitaria.