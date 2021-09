Según el forense la muerte del policía Nahuelcar fue inmediata

Continúa el juicio por el homicidio del policía Nahuelcar en Cutral Co.

El disparo que recibió el policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela le provocó de inmediato la muerte cerebral. La bala que atravesó el casco se alojó en la cabeza, según lo refirió el médico forense que declaró en el juicio por jurado popular, que se sigue contra seis imputados, en Cutral Co. Además, uno de los policías describió al joven que observó subido a un paredón, con un arma larga tipo carabina en la mañana del 1 de enero de 2020 en el barrio Peñi Trapún.

En esta causa están acusados Elio Díaz (como el autor del disparo), José Luis Espinoza, Walter Díaz, José Culliqueo, Elías Campos y Miguel Ángel “Tuerto” Díaz. La fiscalía, a través de Agustín García, los acusa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por ser la víctima un policía y por ser premeditado entre dos o más personas.

La ronda de testimonios escuchados este martes incluyó a dos policías, dos vecinas, el médico forense, un jefe de área y un perito en criminalística.

Uno de los efectivos policiales, tal como ocurrió ayer se mostró conmovido en varios tramos de su testimonio, pero logró decir ante el jurado popular y las partes, que esa mañana cuando llegó al barrio Peñi Trapún, observó a un joven que estaba subido a un paredón. Estaba con “arma larga en la mano, con culata de madera”.

Si bien este uniformado no vio cuando cayó herido Nahuelcar, tiene en claro a quién vio portando un arma. “Yo la tenía (a la cara) en la cabeza, porque ese día no pude dormir, me quedó todo grabado”, dijo con voz entrecortada. Luego, refirió que el hombre se tiró “enseguida para la casa de los Espinoza”. El resto de los jóvenes tiraban piedras hacia los policías.

El testigo, al igual que varios de sus compañeros, permanece bajo tratamiento psicológico, explicó que una vez que retornó el móvil al lugar del hecho después de trasladar al sargento Nahuelcar hasta el hospital, confirmaron que no era una lesión con una piedra: “no es un piedrazo, es un tiro el que tiene en la cabeza”, comentaron.

Una de las imágenes que se reprodujeron en la audiencia de hoy

Uno de los momentos más fuertes que se vivió fue cuando declaró el médico forense, Jorge Daroni.

A pesar de la advertencia del juez Federico Sommer, que conduce el debate, sobre la inconveniencia para los familiares a que permanecieran en la sala por las imágenes que iban a ser exhibidas, se quedaron. Sin embargo, la madre de Nahuelcar, Gabi Varela debió retirarse casi de inmediato.

Una vez que se reanudó la audiencia, el médico explicó las características de la lesión que sufrió el efectivo y sus consecuencias. “Tuvo una muerte encefálica y cesan todas las acciones voluntarias. Fue inmediata”, aclaró ante las preguntas de la fiscalía.

“Ni bien entra el proyectil, la persona cae y no tienen ninguna posibilidad de realizar movimientos voluntarios”, dijo el médico. Sin embargo, recién a las 15 se declaró su muerte y se lo preservó hasta esa hora porque como era donante de órganos, se podía así facilitar la ablación.

El médico también habló sobre la lesión que sufrió uno de los imputados, José Luis Espinoza, quien fue detenido en un campo de Challacó. A instancias de la defensa pública, respondió a la defensora Vannesa Macedo Font sobre la herida que tenía en la zona abdominal. “Esa lesión era compatible con la de un proyectil”, contestó.

El 3 de enero Espinoza ingresó a la guardia hospital de Cutral Co. Luego fue derivado a Neuquén, y a pesar del tiempo de curación estimado era de 15 a 20 días, y el de recuperación de más de un mes, recibió el alta dos días después de haber sido operado.

La jornada de este martes finalizó con uno de los peritos que realizó la reconstrucción del hecho ocurrido esa mañana del 1 de enero en Buta Ranquil y 9 de Julio, del barrio Peñi Trapún. Aportó distancias de disparo y ubicación tanto del tirador como de la víctima.