Señales para el turismo dejó la visita de Fernández

"Estoy acá para decirle gracias al presidente, por cuidarnos", asegura una vecina que pese al frío y la demora de dos horas, aguarda estoicamente la llegada del presidente Alberto Fernández a Villa La Angostura.

Por la mañana la Municipalidad improvisó preparativos y como suele hacer los días patrios, decoró la avenida principal con banderas argentinas.

Es que el anuncio de la visita del presidente sorprendió a todos, incluso a los militantes, que alcanzaron a organizarse apenas para recibirlo.

Afuera de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que el presidente dejó inaugurada, unas 200 personas esperaron su llegada. Recorrida mediante, la comitiva se trasladó al Centro de Convenciones, donde intendentes de distintas localidades neuquinas, diputados nacionales y concejales del Frente de Todos y funcionarios coparon gran parte del salón. La prensa, convocada para la conferencia, quedó en el fondo, a un costado.

Si bien no hubo definiciones, tanto el presidente como el gobernador Omar Gutiérrez dieron dos señales importantes para la zona. Por un lado el presidente confirmó que en esta nueva fase se estarán abriendo los parques nacionales para las poblaciones aledañas, un reclamo reiterativo de los vecinos de la zona sur.

En diálogo con Rio Negro, el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Horacio Paradela, confirmó que ya tienen un protocolo elaborado y que están a la espera del decreto para poder implementar y abrir espacios de uso público para los vecinos.

En tanto el gobernador Omar Gutierrez indicó que los tres centros de esquí de la provincia estan dispuestos a abrir y señaló la posibilidad de que, dependiendo de cómo evolucione la situación epidemiológica, puedan abrir en la temporada al menos para los habitantes del lugares y de zonas cercanas. Justamente una de las propuestas de los prestadores turísticos de la zona sur es que se habilite un corredor turístico entre localidades cercanas. Saben que económicamente no generará demasiado, pero al menos implicaría un inicio.

"El turismo genera movimiento en hotelería y gastronomía, son procesos que tenemos que ir dando muy poco a poco. Estuve hablando con el Ministro de Turismo, estamos viendo de entregar más subsidios, muchos ya los han recibido", dijo el presidente haciendo referencia a los créditos y ATP para el sector turístico.

En cuanto a la posibilidad de rever la decisión de posponer los vuelos hasta septiembre, el presidente sostuvo: "Todos los vuelos pasan por Buenos Aires, y el 97% de la pandemia esta en Buenos Aires, creeme que te está cuidando a vos, a los argentinos. Todos los gobernadores cuentan que muchos de los nuevos casos se trata de gente que fue a Buenos Aires y volvio a sus ciudades y pueblos. Prudencia. Arriba de un avion no podemos controlar mucho".

El enojo de los vecinos por la visita de foráneos de zonas con transmisión comunitaria



Unos 100 policías de distintas localidades neuquinas y 20 de la federal fueron parte del despliegue de fuerzas movilizadas en la localidad por la visita del presidente Alberto Fernández.

A eso se sumó la comitiva y la custodia presidencial, políticos y funcionarios de distintos puntos de la provincia y Buenos Aires. En total habrían sido unas 200 personas.

Personal de salud controló a los visitantes y debieron firmar una declaración jurada en la cual confirmaban que sólo podían ir al lugar indicado, no podían pasear por el pueblo.

De esta manera, por ejemplo, la prensa que vino de afuera sólo podía ir al Centro de Convenciones, no pasear. Es que todo aquel que provenga de localidades con transmisión comunitaria, deben obligatoriamente cumplir los 14 días de aislamiento.

"Ante la visita del presidente de la nación, del gobernador, de autoridades de otras provincias y su numerosa comitiva y que nuestro municipio ha declarado la honorabilidad de dichas visitas, los vecinos de VLA interpretamos que se ha dado finalizado el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio". La leyenda circuló en todos los grupos de whatsapp de la localidad y las redes.

"Estoy indignada, los únicos casos que tuvimos son importados y pese a no tener casos no nos dejan caminar más de 500 metros, todo el día con el quedáte en casa, para que vengan y nos pongan el riesgo a todos. Vamos a ver en 15 días si no surgen casos", dice Ana, una de las vecinas indignadas.

La realidad es que adentro del Centro de Convenciones, si bien todos estaban con barbijo, en raras ocasiones se respetó el distanciamiento social. Incluso al finalizar la conferencia de prensa, militantes, vecinos y funcionarios se agolparon debajo del escenario para tomarse una selfie con el presidente.