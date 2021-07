Sería inimputable un ex boxeador que golpeó a la hermana y a la madre en Neuquén

La madrugada del 4 de noviembre del 2020 en Neuquén, un boxeador retirado atacó en la vivienda familiar a su madre de 84 años y a una hermana, y les provocó graves heridas. Estuvo detenido con prisión preventiva, recuperó su libertad y no volvió a cometer ningún hecho similar. Ahora se debate si está en condiciones de afrontar el juicio en su contra o es inimputable.

Hoy se hizo la audiencia de control de acusación, previa al juicio oral, pero el asistente de la fiscalía Marco Lupica Cristo hizo saber que según los psiquiatras que lo atienden, el imputado presenta "severas dificultades de abstracción, de entender los actos procesales o de obrar de acuerdo con ese conocimiento".

El diagnóstico, continuó, "nos habla de una incapacidad sobreviniente, y debería suspenderse el proceso hasta que esa incapacidad desaparezca".

En la audiencia, el imputado no pudo contestar cuando le preguntaron su fecha de nacimiento, su dirección, teléfono o documento de identidad. De todos modos, Lupica Cristo aseguró que "lo noté más lúcido que las veces anteriores".

Respecto de las víctimas, que siguieron las alternativas de la audiencia por zoom, el asistente de la fiscalía dijo que "hablé con ellas y me transmitieron que no tienen intenciones de continuar con el proceso penal ni que se llegue a juicio. No quieren volver a tener ningún incidente, y lo único que pretenden es que él se mejore y le vaya bien en la vida".

La hermana lo confirmó cuando le dieron la palabra: "no queremos que vaya preso. Que siga con el tratamiento y que no moleste más a la familia, que esté bien, eso queremos nomás".

Luego agregó: "queremos que prometa que se va a mudar, porque vive muy cerca y tenemos miedo, y que prometa no se va a meter más con la familia".

El defensor jefe Fernando Diez explicó que su asistido no estaba en condiciones de hablar en ese momento. "Fue boxeador, fue muy golpeado y esto afectó su capacidad intelectual. No está en condiciones de comprender de qué se trata este juicio".

Por parte de la fiscalía, Lupica Cristo no pidió ninguna medida cautelar. "No es la prisión lo que lo mantiene a raya, sino el tratamiento", dijo. Desde noviembre no volvió a tener ningún episodio de violencia.

En definitiva, la propuesta que fiscalía y defensa elevaron al juez Gustavo Ravizzoli fue que se suspenda el proceso hasta el 1 de diciembre. Ese día culminará una etapa del tratamiento psiquiátrico del imputado y se le hará una nueva evaluación.

En caso de que continúe incapacitado, la fiscalía pedirá su sobreseimiento.