Serrizuela: "Las cosas que le vi hacer a Diego no se las vi a nadie"

Todos los excompañeros de Diego Armando Maradona se deshicieron en elogios al recordar lo que significaba su talento y liderazgo, dentro y fuera de la cancha de fútbol.

Sí a todo el público futbolero le golpeó el fallecimiento del Diez, para los que compartieron plantel con él, el dolor es aún mayor.

"Se siente mucho, me pegó en lo personal y yo creo que a todos los argentinos. Nos dio mucho, la mayoría somos apasionados por el fútbol y estamos mal por la pérdida del más grande", señaló José Tiburcio Serrizuela, compañero en la Selección Argentina.

A través de un video que Pablo Chala Parra compartió gentilmente con Río Negro, el tucumano expresó cómo lo afectó la muerte de Maradona.

"Las cosas que hacía Diego no se las vi hacer a nadie. Nos quería muchísimo, defendía a sus compañeros. Yo tuve la suerte de jugar el mundial con él en el '90. Defendía a los jugadores en general, peleaba siempre por cosas mejores para el futbolista", comentó.

"Nos quedan esos lindos recuerdos. Son esas personas que no querés que te falten nunca y hoy ya no la tenemos. Es triste, no hay palabras ni consuelo", concluyó.

Serrizuela fue compañero de Diego en el Mundial de Italia '90. Jugó casi 500 partidos en Primera y ganó 7 títulos, en Rosario Central, River, Independiente y Talleres.