La 15° Expo Rural del Alto Valle ya tiene su cronograma completo y espera a ganaderos y familias este fin de semana
El predio de la Sociedad Rural del Alto Valle será escenario este fin de semana de la 15° Exposición Rural. Ya se definió el cronograma de actividades, que incluye capacitaciones, muestra de caballos, cocina en vivo y mucho más.
La XV Exposición Ganadera del Alto Valle ya definió su cronograma de actividades para este fin de semana, en el predio de la Sociedad Rural ubicado en Paso Córdoba.
Esta exposición corona el circuito ganadero de primavera que lleva adelante la provincia de Río Negro, y que ya tuvo sus ediciones en Río Colorado, Viedma, General Conesa y Choele Choel, finalizando con la muestra que se realiza en General Roca.
En esta edición en el Alto Valle hay un interesante ciclo de capacitaciones, la presentación de actividades ecuestres, la jura de las principales razas bovinas de la Patagonia como son Angus y Hereford, y la venta de hacienda general y reproductores bovinos el domingo en horas de la tarde.
El programa completo de la 15° Exposición Ganadera del Alto Valle es el siguiente:
VIERNES 2
13 a 17 – Armado Stand
-Admisión de animales
SÁBADO 3
- 12 – Almuerzo de cabañeros
- Inicio Prueba de Riendas
- 14 – Ciclo de capacitación
- Ley de marcas y señales, Ministerio de Producción provincia de Río Negro
- Nuevo sistema de caravanas, SENASA, disertantes Fernando Bianchetti
- Acceso y manejo del agua en campos de secano, INTA, disertante Vicente Buda
- Engorde a corral de bovinos INTA, disertante Laura Villar
16 – Jura de razas Hereford y Angus
- 17 – Cocina en vivo
- 17 – Actuación Ballet Folklórico, profesor Hugo Calderón
DOMINGO 4
- 9 – Inicio actividad prueba Riendas
- 11 – Acto de apertura de Exposición
- 12 – Cocina en vivo
- 13 – Almuerzo de Camaradería
- 15 – Remate de Hacienda
- 18 – Espectáculo Folklóricos, profesor Hugo Calderón
- 19 – Cierre de exposición
LUNES 5
- 9 – Salida de animales
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