La 15° Expo Rural del Alto Valle ya tiene su cronograma completo y espera a ganaderos y familias este fin de semana

Cabaña El Molino estará presente en la Expo Rural del Alto Valle.

La XV Exposición Ganadera del Alto Valle ya definió su cronograma de actividades para este fin de semana, en el predio de la Sociedad Rural ubicado en Paso Córdoba.

Esta exposición corona el circuito ganadero de primavera que lleva adelante la provincia de Río Negro, y que ya tuvo sus ediciones en Río Colorado, Viedma, General Conesa y Choele Choel, finalizando con la muestra que se realiza en General Roca.

En esta edición en el Alto Valle hay un interesante ciclo de capacitaciones, la presentación de actividades ecuestres, la jura de las principales razas bovinas de la Patagonia como son Angus y Hereford, y la venta de hacienda general y reproductores bovinos el domingo en horas de la tarde.

El programa completo de la 15° Exposición Ganadera del Alto Valle es el siguiente:

VIERNES 2



13 a 17 – Armado Stand

-Admisión de animales

SÁBADO 3

12 – Almuerzo de cabañeros

Inicio Prueba de Riendas

14 – Ciclo de capacitación

Ley de marcas y señales, Ministerio de Producción provincia de Río Negro

Nuevo sistema de caravanas, SENASA, disertantes Fernando Bianchetti

Acceso y manejo del agua en campos de secano, INTA, disertante Vicente Buda

Engorde a corral de bovinos INTA, disertante Laura Villar

16 – Jura de razas Hereford y Angus

16 – Jura de razas Hereford y Angus 17 – Cocina en vivo

17 – Actuación Ballet Folklórico, profesor Hugo Calderón

DOMINGO 4

9 – Inicio actividad prueba Riendas



11 – Acto de apertura de Exposición



12 – Cocina en vivo



13 – Almuerzo de Camaradería



15 – Remate de Hacienda



18 – Espectáculo Folklóricos, profesor Hugo Calderón



19 – Cierre de exposición

LUNES 5

9 – Salida de animales

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