Alerta por nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este miércoles 24: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este miércoles 24 de junio. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según detalló el organismo, se aguardan «nevadas de variada intensidad», con valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros en la zona de la meseta, y entre 10 y 30 centímetros en las zonas cordilleranas. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia, principalmente en las zonas de meseta», aclararon.

Por otra parte, también se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Alerta por nieve en Río Negro: los peores horarios

La alerta por nieve en Río Negro se activa únicamente durante horas de la mañana de este 24 de junio en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Alerta por nieve y viento en Neuquén este miércoles: los detalles

Con respecto a la alerta por nieve, rige únicamente durante horas de la mañana en:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Después, las zonas bajo alerta por viento en horas de la tarde de este miércoles son: