Alerta por nieve, lluvia, tormentas y hasta viento zonda este lunes 20 de julio: Río Negro y las ocho provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las advertencias oficiales para este inicio de semana. El frente inestable castiga con lluvias continuas a Río Negro y el Alto Valle, mientras que la nieve alcanzó el nivel naranja en la cordillera cuyana y el norte del país permanece bajo vigilancia por tormentas y fuertes ráfagas. Mirá el mapa de las regiones afectadas.
El invierno endurece su paso en todo el país y mantiene en vilo a las áreas de emergencia provinciales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas que alcanzan a nueve provincias, desplegando un mapa de contingencias que combina precipitaciones continuas, intensos temporales de nieve en la montaña y ráfagas que complican la visibilidad.
En la Patagonia norte, el foco de la inestabilidad golpea a la franja atlántica y a los valles productivos. A diferencia de eventos anteriores, las precipitaciones por agua dieron una tregua a la Línea Sur y a la cordillera rionegrina.
Alerta por lluvia en el Alto Valle y costa de Río Negro: los detalles
En el Alto Valle, sumado a la zona atlántica rionegrina, las precipitaciones no darán tregua durante toda la jornada:
- Provincias bajo aviso de agua: el aviso de nivel amarillo por lluvia rige para el Alto Valle, la Costa atlántica y la mayor parte del territorio de Río Negro.
- Las zonas exceptuadas: quedaron al margen de la advertencia la Línea Sur y el sector de la cordillera rionegrina, donde el tiempo dará un respiro temporal.
- Impacto en la calle: la acumulación constante de agua amenaza el escurrimiento en cascos céntricos y accesos rurales, en un lunes donde las temperaturas se mantendrán en niveles marcadamente bajos.
Temporal naranja en Cuyo, tormentas y viento en el Norte
A nivel nacional, la masa de aire inestable genera complicaciones severas sobre la columna vertebral andina, el litoral y el NOA, sumando otras 7 provincias bajo alerta:
- Mendoza en nivel Naranja: la cordillera mendocina padece un temporal de nieve de alta intensidad, con acumulación crítica sobre los pasos internacionales.
- San Juan y La Rioja: ambas provincias permanecen bajo alerta amarilla por nevadas y lluvias en cordillera, sumando intensos soplos en territorio riojano.
- Corrientes: el Noreste argentino enfrenta un escenario adverso bajo alerta por tormentas, con probabilidad de caída de agua en cortos períodos y granizo.
- Vientos en el NOA: Catamarca registra alertas por fuertes vientos en gran parte de su suelo, mientras que Salta y Jujuy enfrentan vientos de gran intensidad en la zona de cordillera.
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