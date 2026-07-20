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Alerta por nieve, lluvia, tormentas y hasta viento zonda este lunes 20 de julio: Río Negro y las ocho provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las advertencias oficiales para este inicio de semana. El frente inestable castiga con lluvias continuas a Río Negro y el Alto Valle, mientras que la nieve alcanzó el nivel naranja en la cordillera cuyana y el norte del país permanece bajo vigilancia por tormentas y fuertes ráfagas. Mirá el mapa de las regiones afectadas.

Redacción

Por Redacción

Escuelas complicadas por la nieve en Río Negro. Foto archivo

Escuelas complicadas por la nieve en Río Negro. Foto archivo

El invierno endurece su paso en todo el país y mantiene en vilo a las áreas de emergencia provinciales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas que alcanzan a nueve provincias, desplegando un mapa de contingencias que combina precipitaciones continuas, intensos temporales de nieve en la montaña y ráfagas que complican la visibilidad.

En la Patagonia norte, el foco de la inestabilidad golpea a la franja atlántica y a los valles productivos. A diferencia de eventos anteriores, las precipitaciones por agua dieron una tregua a la Línea Sur y a la cordillera rionegrina.

Alerta por lluvia en el Alto Valle y costa de Río Negro: los detalles

En el Alto Valle, sumado a la zona atlántica rionegrina, las precipitaciones no darán tregua durante toda la jornada:

  • Provincias bajo aviso de agua: el aviso de nivel amarillo por lluvia rige para el Alto Valle, la Costa atlántica y la mayor parte del territorio de Río Negro.
  • Las zonas exceptuadas: quedaron al margen de la advertencia la Línea Sur y el sector de la cordillera rionegrina, donde el tiempo dará un respiro temporal.
  • Impacto en la calle: la acumulación constante de agua amenaza el escurrimiento en cascos céntricos y accesos rurales, en un lunes donde las temperaturas se mantendrán en niveles marcadamente bajos.

Temporal naranja en Cuyo, tormentas y viento en el Norte

A nivel nacional, la masa de aire inestable genera complicaciones severas sobre la columna vertebral andina, el litoral y el NOA, sumando otras 7 provincias bajo alerta:

  • Mendoza en nivel Naranja: la cordillera mendocina padece un temporal de nieve de alta intensidad, con acumulación crítica sobre los pasos internacionales.
  • San Juan y La Rioja: ambas provincias permanecen bajo alerta amarilla por nevadas y lluvias en cordillera, sumando intensos soplos en territorio riojano.
  • Corrientes: el Noreste argentino enfrenta un escenario adverso bajo alerta por tormentas, con probabilidad de caída de agua en cortos períodos y granizo.
  • Vientos en el NOA: Catamarca registra alertas por fuertes vientos en gran parte de su suelo, mientras que Salta y Jujuy enfrentan vientos de gran intensidad en la zona de cordillera.

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El invierno endurece su paso en todo el país y mantiene en vilo a las áreas de emergencia provinciales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas que alcanzan a nueve provincias, desplegando un mapa de contingencias que combina precipitaciones continuas, intensos temporales de nieve en la montaña y ráfagas que complican la visibilidad.

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