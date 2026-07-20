Alerta por nieve, lluvia, tormentas y hasta viento zonda este lunes 20 de julio: Río Negro y las ocho provincias afectadas

El invierno endurece su paso en todo el país y mantiene en vilo a las áreas de emergencia provinciales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas que alcanzan a nueve provincias, desplegando un mapa de contingencias que combina precipitaciones continuas, intensos temporales de nieve en la montaña y ráfagas que complican la visibilidad.

En la Patagonia norte, el foco de la inestabilidad golpea a la franja atlántica y a los valles productivos. A diferencia de eventos anteriores, las precipitaciones por agua dieron una tregua a la Línea Sur y a la cordillera rionegrina.

Alerta por lluvia en el Alto Valle y costa de Río Negro: los detalles

En el Alto Valle, sumado a la zona atlántica rionegrina, las precipitaciones no darán tregua durante toda la jornada:

Provincias bajo aviso de agua: el aviso de nivel amarillo por lluvia rige para el Alto Valle, la Costa atlántica y la mayor parte del territorio de Río Negro .

el aviso de nivel amarillo por lluvia rige para el . Las zonas exceptuadas: quedaron al margen de la advertencia la Línea Sur y el sector de la cordillera rionegrina , donde el tiempo dará un respiro temporal.

quedaron al margen de la advertencia la y el sector de la , donde el tiempo dará un respiro temporal. Impacto en la calle: la acumulación constante de agua amenaza el escurrimiento en cascos céntricos y accesos rurales, en un lunes donde las temperaturas se mantendrán en niveles marcadamente bajos.

Temporal naranja en Cuyo, tormentas y viento en el Norte

A nivel nacional, la masa de aire inestable genera complicaciones severas sobre la columna vertebral andina, el litoral y el NOA, sumando otras 7 provincias bajo alerta: