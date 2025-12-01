¿Año nuevo, TV nuevo? Tenés tiempo hasta enero 2026 para acceder al plan canje de Samsung: el paso a paso

Para quienes buscan renovar el televisor del hogar de cara a las fiestas o el verano, el plan canje de Samsung se mantiene como una de las opciones más consultadas. Según la información oficial de la compañía, el programa actual continúa activo y tiene vigencia confirmada hasta el 15 de enero de 2026, permitiendo planificar la compra sin la presión de un vencimiento inmediato.

Sin embargo, para aprovechar el beneficio correctamente es fundamental entender la mecánica del pago. A diferencia de un descuento directo en línea de caja, este sistema funciona mediante una bonificación por reintegro, lo que implica contar con el límite disponible para la compra total al momento de la operación.

El plan está disponible para compras en casi todo el territorio nacional. La única excepción indicada en las bases y condiciones es la provincia de Tierra del Fuego, donde no aplica este beneficio. Se puede acceder hasta un 36% de descuento en tu compra, según indicaron desde Samsung.

Cómo se «cobra» el dinero de tu TV vieja

Uno de los puntos que genera más dudas entre los usuarios es el momento en que se percibe el ahorro. El procedimiento oficial establece que el cliente primero abona el precio completo del producto nuevo. La bonificación por el dispositivo entregado se acredita posteriormente.

«El reintegro se realizará en el medio de pago que hayas utilizado para realizar la compra», aclara la empresa. Los tiempos no son inmediatos: el dinero se ve reflejado en un plazo estimado de 15 a 20 días hábiles luego de que se concreta la entrega del equipo usado, dependiendo también de los tiempos de la entidad emisora de la tarjeta.

Qué condiciones debe cumplir el TV a entregar

La aceptación del dispositivo usado no depende de que esté impecable estéticamente, pero sí hay una condición técnica excluyente para que la cotización sea válida: el producto debe estar en funcionamiento.

La regla básica es que el televisor debe prender y apagar correctamente. Si el equipo no enciende, no aplica para el plan canje. El estado final se valida luego de la compra, cuando un equipo técnico contacta al usuario (generalmente vía WhatsApp) para pedir pruebas visuales antes de coordinar el retiro.

Guía paso a paso: cómo acceder al plan canje de Samsung

Para evitar sorpresas o demoras en el reintegro, se recomienda seguir el flujo oficial de cinco pasos:

Cotización web: Ingresar al sitio de Samsung, seleccionar el producto nuevo y buscar el botón «Cotizar plan canje».

Declaración: Completar el formulario sobre el estado real del dispositivo actual para obtener el valor estimado de compra.

Compra: Finalizar la operación pagando el precio total del equipo nuevo.

Validación vía WhatsApp: Al recibir el TV nuevo, Samsung contacta al comprador al número registrado. En esa instancia se valida el estado del viejo (puede demorar hasta 72 horas hábiles).