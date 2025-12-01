Anses: cuenta regresiva para presentar la Libreta AUH y cobrar un extra por hijo, ¿qué pasa en la Patagonia?

El 31 de diciembre es la fecha límite para presentar la libreta AUH. (Foto: archivo)

Comenzó la cuenta regresiva. La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) recordó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que el 31 de diciembre de 2025 vence el plazo para presentar la Libreta AUH. Se trata de un trámite excluyente para liberar el pago del 20% retenido durante el año anterior y asegurar la continuidad del beneficio en 2026.

Para las familias de la Patagonia, cumplir con este requisito tiene un impacto económico mayor que en el resto del país debido al ítem de Zona Desfavorable. Quienes no presenten el formulario firmado por la escuela y el centro de salud antes de fin de año, perderán el derecho a cobrar ese acumulado.

Cuánto se cobra en la Patagonia al presentar la Libreta AUH de la Anses

La presentación de la Libreta activa el pago del complemento acumulado (el 20% que se descuenta mes a mes). Con la última actualización de haberes en diciembre, basada en el IPC de octubre (2,34%), los montos de referencia para quienes viven en Río Negro, Neuquén y el resto de la región patagónica son superiores a la media nacional:

Por hijo menor de edad (Zona Desfavorable): Al presentar la libreta se habilita el cobro de lo retenido, cuyo monto mensual de referencia es de $31.852 por hijo.

Por hijo con discapacidad (Zona Desfavorable): El monto retenido asciende a $101.330.

Montos generales (resto del país):

Por menor de edad: El 20% retenido es de $24.498,40.

Por hijo con discapacidad: El retenido es de $79.770,60.

Es importante aclarar que este dinero se deposita en la cuenta del titular a los 60 días de haber realizado el trámite correctamente.

Guía paso a paso: cómo subir la Libreta AUH desde el celular

Anses enfatizó que el único formulario válido es el que se genera desde la web oficial o la aplicación Mi Anses. El procedimiento se puede resolver de manera 100% digital siguiendo estos pasos:

Ingreso: Entrar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Chequeo: Dirigirse a la sección Hijos > Libreta AUH. Allí se debe consultar la información de cada hijo y verificar qué falta acreditar (educación, salud o vacunación).

Descarga: Si falta completar alguna sección, seleccionar la opción «Generar Libreta». Esto permite descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico para imprimirlo.

Firma: Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo a la escuela y/o centro de salud para que las autoridades lo completen y firmen.

Foto: Una vez firmado, sacar una foto al formulario. Dato clave: la imagen debe tomarse sobre una superficie plana, bien iluminada, y deben verse las cuatro esquinas negras del papel. El archivo debe ser JPG y pesar menos de 3 MB.

Carga final: Reingresar a Mi Anses, ir a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir las instrucciones para adjuntar la foto.

El trámite finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico confirmando la presentación exitosa.

¿Qué pasa si no puedo hacerlo online?

Para quienes tengan dificultades tecnológicas o de conectividad, el organismo aclaró que es posible realizar el trámite de forma presencial. Se puede entregar el formulario completo en cualquier oficina de Anses sin turno previo.

Se recomienda no esperar a la última semana de diciembre para evitar largas filas o saturación en el sistema digital.