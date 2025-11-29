Ni indumentaria ni tickets altos en el Black Friday: cuotas cortas, billeteras digitales y selectividad

El Black Friday, que comenzó oficialmente este viernes, preanuncia un cierre de año positivo, con foco en rubros como Electrónica, Moda y Hogar, y estrategias centradas en cuotas cortas, billeteras digitales y combos de fidelización que combinan precio y experiencia.

“Con un consumidor más cuidadoso del gasto, la demanda tenderá a concentrarse en categorías de reposición, productos esenciales, bebidas, cuidado personal y compras vinculadas a la inflación del mes», sostuvo Franco Terzakian, CEO de shipnow.

La indumentaria y los productos de ticket más alto podrían mostrar una participación menor respecto a ediciones anteriores, salvo en promociones muy agresivas, de acuerdo con la observación del ejecutivo.

Si bien el contexto general de consumo sigue siendo moderado, estas fechas logran amortiguar la desaceleración, impulsadas por la financiación, los descuentos planificados y el crecimiento del canal mobile, que ya concentra el 78 % de las compras online.

Escenario competitivo

«Las marcas que automatizan su facturación y optimizan sus procesos logran sostener la operación sin fricciones, incluso en los picos de demanda, algo clave en un escenario de consumo cada vez más competitivo.”, analizó Lorena Comino, CEO de Facturante.

“La madurez del usuario también impacta en la infraestructura necesaria del lado de las marcas, que hoy compiten no solo en precio sino en experiencia integral: precisión, cumplimiento, comunicación y capacidad de resolver problemas logísticos en tiempo real”, dijo Terzakian.

Reflexionó asimismo que “las opciones de retiro en punto y entrega programada —modalidades que ganaron protagonismo durante el Cyber Monday— seguirán siendo claves para absorber el volumen sin comprometer la experiencia del usuario”.

Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity advirtió que “el consumidor cuenta con cada vez más acceso a la información y que no limita su búsqueda a conseguir un mejor precio».

Afirmó que «la usa para buscar el mejor precio y también información clara en cuanto a las formas de producción, de transporte, de cómo son esos productos. Y por supuesto, también se espera un buen servicio de posventa”.

Respecto de los comportamientos a la hora de decidir la compra, puso de relieve que “el consumidor actual es mucho más experimentado, pero también enfrenta la saturación de información, lo que lleva a muchos a optar por una «calidad aceptable» debido a la situación económica.

Calidad aceptable

“La mejor ecuación, hasta hace poco, era precio-calidad, pero hoy muchos están eligiendo calidad aceptable”, señaló Mociulsky.

Y enfatizó que “las reglas claras y la información que se pueda entender tanto en las promociones en el punto de venta como en los canales digitales” son claves para que el consumidor se sienta seguro y satisfecho con su compra.

Concluyó que, de este modo, ante un consumidor más riguroso y analítico, las marcas deberán enfrentar el reto de llegar con propuestas acertadas para lograr tomar el impulso del Black Friday como una inyección para el consumo.

Por su parte, desde VTEX observaron que las marcas se encuentran muy activas con la acción de Black Friday y cada vez se suman más empresas a esta iniciativa.

«Hay promociones muy agresivas para aprovechar e impulsar las compras de fin de año”, precisó Lucas Ganly VP of Sales de VTEX para Argentina, Paraguay y Uruguay.yFmO7Q

El CyberMonday 2025 había mostrado un repunte en el volumen de operaciones digitales: en los tres días del evento, las empresas que operan con Facturante emitieron más de 690 mil comprobantes, con una suba del 22,8 % en la facturación total respecto a 2024.

Con información de NA