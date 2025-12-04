ANSES adelanta pagos de diciembre por feriado: Nuevo calendario para jubilados, pensionados y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un calendario de pagos especial para el mes de diciembre. La modificación se debe a la confirmación del lunes 8 de diciembre como feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción. La medida busca garantizar que miles de beneficiarios reciban sus haberes antes del fin de semana largo.

Este ajuste impacta directamente en jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Para varios grupos, los cobros se adelantarán respecto a las fechas habituales. Además, jubilaciones y pensiones llegarán con aumentos, el aguinaldo correspondiente y un bono extraordinario.

El organismo previsional reprogramó parte del cronograma con el objetivo de evitar demoras en las ventanillas bancarias. La intención es asegurar que los fondos estén disponibles sin interrupciones durante los días no laborables, facilitando el acceso a los haberes.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES: Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

ANSES: Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

ANSES: Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

ANSES: Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero

ANSES: Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

ANSES: Prestación por Desempleo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre