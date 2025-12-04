Cronograma de pagos de Anses: ¿cuándo cobran los jubilados y pensionados el aguinaldo de diciembre 2025?

Los jubilados y pensionados que forman parte del sistema previsional argentino y cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la seguridad Social (Anses), ya pueden consultar el cronograma de pago del aguinaldo el cual sufrió un cambio debido al feriado del 8 de diciembre.

Como es usual, el organismo elaboró el calendario de pagos para jubilados y pensionados de todo el país según la terminación del DNI.

Para este diciembre, los beneficiarios tienen un reajuste del 2,34% correspondiente a la inflación registrada en octubre, pero también se le suma un bono y el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025.

Aguinaldo diciembre 2025: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

En este sentido Anses informó que la segunda cuota del SAC se distribuirá en la misma fecha que la prestación principal, por lo tanto los jubilados y pensionados recibirán el aguinaldo junto a los haberes del mes.

El cronograma de pago se fijó de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

– DNI terminados en 0: 9 de diciembre

– DNI terminados en 1 10 de diciembre

– DNI terminados en 2: 11 de diciembre

– DNI terminados en 3: 11 de diciembre

– DNI terminados en 4: 12 de diciembre

– DNI terminados en 5: 12 de diciembre

– DNI terminados en 6: 15 de diciembre

– DNI terminados en 7: 15 de diciembre

– DNI terminados en 8: 16 de diciembre

– DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

– DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

– DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

– DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

– DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

– DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre